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Ο οδηγός και ο συνοδηγός του Lamborghini σκοτώθηκαν ακαριαία ενώ οι τέσσερις επιβάτες του άλλου εμπλεκόμενου οχήματος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα είναι ένας γιος και ο πατέρας του σε τροχαίο δυστύχημα με νοικιασμένη Lamborghini.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, το σπορ αυτοκίνητο κινούνταν με σχεδόν 200 χλμ./ώρα όταν συγκρούστηκε με ένα άλλο όχημα πριν τυλιχτεί στις φλόγες.

Οι εικόνες από την πράσινη Lamborghini Aventador να τυλίγεται στις φλόγες κατέκλυσαν τα social media. Το δυστύχημα έγινε το Σάββατο το πρωί περίπου στις 11 στον αυτοκινητόδρομο A3 μεταξύ Romainville και Montreuil (Seine-Saint-Denis).

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για απίστευτα βίαιο τροχαίο. Ο οδηγός και ο συνοδηγός του Lamborghini σκοτώθηκαν ακαριαία ενώ οι τέσσερις επιβάτες του άλλου εμπλεκόμενου οχήματος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

{https://x.com/cpasdeslol_X/status/2096232345661522311}

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Η εισαγγελία δεν διευκρίνισε την ταχύτητα του αυτοκινήτου, αλλά ανέφερε ότι ο οδηγός και ο συνοδηγός οδηγούσαν «πάνω» από το όριο ταχύτητας.

Πατέρας και γιος, γεννημένοι το 1963 και το 1999, αντίστοιχα σκοτώθηκαν ακαριαία. Ο οδηγός εκτινάχθηκε κατά την πρόσκρουση ενώ ο συνοδηγός πέθανε μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά τη σύγκρουση.

{https://x.com/AlertaMundoNews/status/2096392697795809478}

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που βρισκόταν στον αυτοκινητόδρομο την ώρα του δυστυχήματος παρενέβη, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα.

{https://x.com/medtvoff/status/2096527647517909346}

{https://x.com/RT_Visual_on_X/status/2096358081810628695}

{https://x.com/SpectateursFr/status/2096253944381022664}

Με πληροφορίες του ParisMatch