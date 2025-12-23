Ευτράπελο με Lamborghini στους δρόμους της Αθήνας εν μέσω ελέγχων της Τροχαίας το Σαββατοκύριακο.

Οδηγός Lamborghini Urus, αξίας άνω των 300.000 ευρώ, επέλεξε να εγκαταλείψει το supercar του μπροστά σε στάση λεωφορείου στην Αττική, προκειμένου να αποφύγει έλεγχο αλκοτέστ από την Τροχαία.

Οι αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν το μπλόκο αντιλήφθηκαν άμεσα την κίνηση του οδηγού και προχώρησαν στην αφαίρεση των πινακίδων, ενώ το όχημα απομακρύνθηκε με γερανό, καθώς παρεμπόδιζε την κυκλοφορία.

Όπως ήταν φυσικό, η Lamborghini κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε σε χώρο στάθμευσης στην Αθήνα, όπου παραμένει έως ότου εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df5e5efig2vd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΑΣ, το περασμένο Σαββατοκύριακο βεβαιώθηκαν συνολικά 262 παραβάσεις σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σε βασικούς οδικούς άξονες.

Συνολικά - μεταξύ 18 και 22 Δεκεμβρίου διενεργήθηκαν 19.712 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, ενώ συνελήφθησαν επτά οδηγοί, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 mg/l.

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν το χρονικό διάστημα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Δεκεμβρίου 2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου.