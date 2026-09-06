Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι σημειώθηκαν δύο διαδοχικές εκρήξεις.

Τραγωδία σημειώθηκε στη Βολιβία, μετά τις δύο ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν σε στρατιωτική βάση στην περιοχή Βιάτσα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 84 τραυματίες.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται με αγωνία η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα συντρίμμια, καθώς 14 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Πρόκειται για έναν λοχία και 13 νεαρούς στρατιώτες ηλικίας 18 και 19 ετών που υπηρετούσαν τη θητεία τους. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν ο τρίτος νεκρός που ανασύρθηκε από τα ερείπια περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη λίστα των αγνοουμένων.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές όχι μόνο στις εγκαταστάσεις της στρατιωτικής βάσης, αλλά και σε κτίρια της γύρω περιοχής. Οι εικόνες από τη Βιάτσα αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένες στέγες και δέντρα που παρασύρθηκαν από τα ισχυρά ωστικά κύματα.

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Αγωνία για τους αγνοούμενους

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να απομακρύνουν συντρίμμια, αναζητώντας ίχνη των ανθρώπων που παραμένουν αγνοούμενοι. Συγγενείς των στρατιωτών συγκεντρώθηκαν έξω από τη βάση, περιμένοντας με αγωνία οποιαδήποτε ενημέρωση για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.

Η επιχείρηση διάσωσης είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι εκρήξεις προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές στις εγκαταστάσεις, ενώ μεγάλο μέρος των ερευνών επικεντρώνεται πλέον στα σημεία όπου υπάρχουν καταρρεύσεις.

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Ερευνώνται τα αίτια της δεύτερης έκρηξης

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι σημειώθηκαν δύο διαδοχικές εκρήξεις. Η πρώτη φαίνεται να συνδέεται με πυροτεχνικό υλικό που βρισκόταν αποθηκευμένο σε χώρο της βάσης.

Ωστόσο, η δεύτερη έκρηξη ήταν πολύ ισχυρότερη και οι Αρχές δεν έχουν ακόμη καταλήξει στην αιτία της ούτε στο υλικό που προκάλεσε την έκρηξη. Ο υπουργός Άμυνας της Βολιβίας, Ερνέστο Χουστινιάνο, δήλωσε ότι το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης παραμένει υπό διερεύνηση.

Η ισχύς της δεύτερης έκρηξης ήταν τέτοια ώστε κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν ισχυρό ωστικό κύμα, ενώ σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια που βρίσκονται κοντά στη στρατιωτική εγκατάσταση.

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Μεταφέρονται τραυματίες σε άλλα νοσοκομεία

Η περιοχή αντιμετωπίζει παράλληλα σημαντικές δυσκολίες στην περίθαλψη των τραυματιών, καθώς το τοπικό νοσοκομείο δεν διαθέτει, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Βιάτσα, τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διαχείριση ενός τόσο μεγάλου αριθμού σοβαρών περιστατικών.

Για τον λόγο αυτό, αρκετοί τραυματίες μεταφέρονται σε νοσοκομεία της Ελ Άλτο και της Λα Πας, ενώ οι έρευνες στη στρατιωτική βάση συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό των αγνοουμένων και την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας.