Το ζήτημα έθεσε η δημοσιογράφος της «Εφημερίδας των Συντακτών» Γεωργία Σάκουλα.

Χωρίς σαφή απάντηση άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ερώτημα εάν κάποια κρατική αρχή έχει προμηθευτεί το λογισμικό παρακολούθησης Predator, καθώς, παρότι στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη Θεσσαλονίκη κλήθηκε ευθέως να διαβεβαιώσει ότι δεν υπήρξε τέτοια προμήθεια, δεν προχώρησε σε σχετική διάψευση.

Το ζήτημα έθεσε η δημοσιογράφος της «Εφημερίδας των Συντακτών» Γεωργία Σάκουλα, η οποία αναφέρθηκε στους ισχυρισμούς του πρωτόδικα καταδικασμένου Ταλ Ντίλιαν ότι το Predator πωλούνταν μόνο σε κρατικές υπηρεσίες.

Με δεδομένη, όπως επισήμανε, την υπαγωγή της ΕΥΠ στην εποπτεία του πρωθυπουργού στο πλαίσιο του «επιτελικού κράτους», η δημοσιογράφος απηύθυνε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα συγκεκριμένο ερώτημα:

«Εσείς, σαν Πρωθυπουργός, είστε σε θέση να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν έχει προμηθευτεί κάποια κρατική αρχή το συγκεκριμένο λογισμικό;»

Ο πρωθυπουργός δεν απάντησε ευθέως εάν μπορεί να παράσχει αυτή τη διαβεβαίωση. Επέλεξε, αντίθετα, να αναφερθεί στην πρωτόδικη καταδίκη του Ταλ Ντίλιαν, δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να ανοίξει δημόσιο διάλογο μαζί του.

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«Δεν μπαίνω σε δημόσιο διάλογο, ούτε έχω καμία πρόθεση να απαντήσω περαιτέρω για το ζήτημα αυτό», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παρέπεμψε παράλληλα στις προηγούμενες τοποθετήσεις του για την υπόθεση των υποκλοπών, υπενθυμίζοντας ότι αυτή ήρθε στην επιφάνεια το καλοκαίρι του 2022 και σημειώνοντας ότι έχει απαντήσει επανειλημμένα για το θέμα στο Κοινοβούλιο.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η υπόθεση έχει κριθεί από τη Δικαιοσύνη «και σε ανώτατο βαθμό» ως προς το ζήτημα της όποιας σύνδεσης με κρατικές υπηρεσίες, ενώ αναφέρθηκε και στην εκκρεμή διαδικασία σε δεύτερο βαθμό για τις καταδίκες τεσσάρων προσώπων.

«Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι έχω εξαντλήσει επανειλημμένως αυτά τα οποία έχω να πω για το ζήτημα των υποκλοπών», κατέληξε.

Ωστόσο, από την απάντησή του έμεινε εκτός το συγκεκριμένο σκέλος της ερώτησης που του τέθηκε: εάν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι καμία κρατική αρχή δεν έχει προμηθευτεί το Predator.