Όσα επισημαίνονται στην ανακοίνωση.

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Η αξιωματική, όπως χαρακτηρίζει, κυβερνητική πολιτική βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής, με το κόμμα να κάνει λόγο για «συντηρητική αυταρέσκεια και αλαζονεία» και να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιμένει σε μια πολιτική που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες.

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, ο πρωθυπουργός επιχείρησε για ακόμη μία φορά να υποβαθμίσει το πρόβλημα της ακρίβειας, αποδίδοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία κυρίως σε εξωτερικούς παράγοντες. Το κόμμα επαναφέρει παράλληλα το αίτημα για μείωση του ΦΠΑ και των έμμεσων φόρων σε βασικά αγαθά και καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή φορολογική πολιτική επιβαρύνει δυσανάλογα τα χαμηλότερα εισοδήματα.

Αναλυτικά:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ, προχώρησε σε μια ακόμη επίδειξη συντηρητικής αυταρέσκειας και αλαζονείας. Πανηγύρισε για τα δεινά που έχει προκαλέσει στην κοινωνία τα χρόνια της πρωθυπουργίας του, ενώ διαβεβαίωσε πως θα ακολουθήσει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση την καταστροφική του πολιτική.

Για ακόμη μία φορά προσπάθησε να εξαφανίσει το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας, ενώ απέδωσε όλες τις κρίσεις που προκαλεί στην ελληνική οικονομία ως «εισαγόμενες». Προβάλλοντας μάλιστα τα γνωστά γελοία επιχειρήματα, απέρριψε μετά βδελυγμίας το δίκαιο αίτημα για μείωση του ΦΠΑ και των υπόλοιπων έμμεσων φόρων σε τρόφιμα και καύσιμα, που αφαιμάζουν τα χαμηλότερα εισοδήματα.

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Το ότι ζει σε μια παράλληλη πραγματικότητα, στην οποία δεν υπάρχουν νοικοκυριά και πολίτες των οποίων το εισόδημα δεν φτάνει για να βγάλουν τον μήνα, το επιβεβαίωσε πολλές φορές: όταν πανηγύρισε για το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι εργάζονται παράλληλα για να καλύψουν το δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης, όταν εμφάνισε ως απολύτως φυσιολογικό μια οικογένεια να μπορεί να αποταμιεύει 100 ευρώ τον μήνα για τον «κουμπαρά» των παιδιών, όταν παρουσίασε τη λαιμητόμο των απλησίαστων ενοικίων ως αποτέλεσμα της καλής πορείας της οικονομίας.

Προκλητικά εμφάνισε τη χρεωκοπία της ελληνικής οικονομίας ως αποτέλεσμα του συνθήματος «πάνω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι», ενώ δεν δίστασε να παρουσιάσει ουσιαστικά ως στρατηγικούς κακοπληρωτές όλους όσοι αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τα τραπεζικά δάνειά τους, προσφεύγοντας στα δικαστήρια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όμως, δεν αρκέστηκε στους πανηγυρισμούς, αλλά σηματοδότησε και την ακόμη πιο συντηρητική στροφή της πολιτικής του στον τομέα των δικαιωμάτων. Προκειμένου να ανακόψει τις απώλειες που έχει στα δεξιά του, ουσιαστικά προανήγγειλε «διορθώσεις» στα σχολικά βιβλία που απεικονίζουν οικογένειες με γονείς ανθρώπους του ίδιου φύλου, αποδεχόμενος τις «αντιδράσεις» που προκλήθηκαν από κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του και της Ακροδεξιάς.

Αξιοσημείωτο ήταν, δε, το ότι δεν έδωσε την παραμικρή απάντηση ούτε στο ερώτημα αν το ελληνικό κράτος προμηθεύτηκε το κακόβουλο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Ενώ παλαιότερα ισχυριζόταν πως η ΕΥΠ και η κυβέρνησή του δεν είχαν καμία σχέση με τις εταιρείες συμφερόντων του πρώην Ισραηλινού πράκτορα Ταλ Ντίλιαν, σήμερα κρύβεται πίσω από τις δικαστικές μεθοδεύσεις που ο ίδιος σχεδιάζει και εκτελούν πρόθυμα ανώτατοι δικαστικοί.

Η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη πρέπει να ηττηθεί, ώστε η πλειοψηφία της κοινωνίας να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια και προοπτική. Το σχέδιό του μπορεί να το νικήσει μόνο ένα πρόγραμμα της Αριστεράς, που βάζει σε πρώτη προτεραιότητα την κοινωνία, τα εισοδήματα και τα δικαιώματα, ένα πρόγραμμα που δεν θα αποτελεί παραλλαγή της σημερινής αδιέξοδης πολιτικής, αλλά θα την ανατρέπει. Τον Μητσοτάκη θα τον κερδίσει μια Αριστερά που δεν φοβάται τις συγκρούσεις».