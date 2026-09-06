Αναλυτικά όσα αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας, Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, με αφορμή τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού κατά τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στη συζήτηση για τη σχέση οικονομικών δεικτών και κοινωνικής ευημερίας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την οικονομία κυρίως μέσα από τους αριθμούς και όχι μέσα από την καθημερινότητα των πολιτών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, η συγκεκριμένη τοποθέτηση του πρωθυπουργού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς, όπως υποστηρίζει, αποτυπώνει μια αντίληψη που θέτει σε δεύτερο πλάνο το ζήτημα της λαϊκής ευημερίας. Ο ίδιος κατηγόρησε την κυβέρνηση για πολιτικές που, κατά την εκτίμησή του, έχουν διευρύνει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ακρίβεια και στο διαθέσιμο εισόδημα, υποστηρίζοντας ότι μεγάλο μέρος της κοινωνίας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις καθημερινές ανάγκες, παρά την αύξηση του ΑΕΠ. Παράλληλα, επέκρινε την κυβέρνηση για την κατάσταση στην αγορά εργασίας και για το αυξημένο κόστος ζωής, συνδέοντας τα ζητήματα αυτά με τη δυσκολία των νέων να δημιουργήσουν οικογένεια και να αποκτήσουν οικονομική αυτονομία.

Αναλυτικά:

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«Στο άκουσμα της απάντησής του κατά την διάρκεια της συνέντευξης στην ΔΕΘ, κάθε δημοκρατικός πολίτης, θύμωσε και κατανόησε τι είδους ακραίος νεοφιλελεύθερος τον κυβερνά.

Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ και Πρωθυπουργός με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα, σοκάρεται από την έννοια «λαϊκή ευημερία» καθώς στην δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος «ευημερία των πλουσίων».

Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από αυτόν που φτωχοποίησε το 80% των πολιτών και έχει καταστήσει άπιαστο όνειρο την δημιουργία οικογενείας από τους νέους.

Από αυτόν που αδιαφορεί για το γεγονός ότι εργάζονται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πιο σκληρά από όλους τους ευρωπαίους και «δεν βγάζουν μήνα».

Από αυτόν που χάρισε.

13 δις ευρώ στους ξένους δανειστές για χρέη ρυθμισμένα μέχρι το 2041 και δανείζεται με 4%, στέλνοντας τον λογαριασμό στους πολίτες.

Από αυτόν που έδωσε 20 δις ευρώ κρατικές εγγυήσεις σε funds και servicers για να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου με τοκογλυφικές πρακτικές.

Την Παρασκευή στις 11/9 ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, στην ΔΕΘ θα καταθέσει το δικό του σχέδιο απαλλαγής των πολιτών από το επαχθές και αβάστακτο χρέος και ανάκτησης της δημόσιας περιουσίας από τους δισεκατομμυριούχους φίλους του που φορολογούνται με 5%.

Ντροπή και μόνο.

Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ παίρνει θέση».

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