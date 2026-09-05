Σε «συμφωνία προόδου και ευημερίας» αναφέρεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του.
Σε αυτή επισυνάπτει επιγραμματικά όλα τα μέτρα που εξήγγειλε ανά κατηγορία:
- «Δημόσιοι Υπάλληλοι: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά από τον Δεκέμβριο του 2027,
- Νέες αυξήσεις μισθών 80 ευρώ/μήνα - μικτά έως τον Ιανουάριο του 2028
- Συνταξιούχοι: 400 ευρώ καθαρά μόνιμη ετήσια ενίσχυση για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών από φέτος
- Αγρότες: Μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ από φέτος
- Οικογένεια: Δημιουργία «κουμπαρά για τη νέα γενιά» - το κράτος θα διπλασιάζει το ποσό που καταθέτουν οι γονείς έως 1.200 ευρώ ετησίως μέχρι την ενηλικίωσή τους
- Το όριο θα αυξάνεται 10% ανά πενταετία
- Μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 2027 για τριτέκνους
- Αύξηση επιδόματος γέννησης 1.000 ευρώ ανά επιπλέον τέκνο για πολύτεκνους
- Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Μείωση προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% από το φορολογικός έτος 2027
- Μείωση τεκμηρίων για τους συνεπείς με απαλλαγή από προσαυξήσεις από φέτος
- Μείωση τεκμηρίων κατά 50% για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και 2.200 στη Δυτική Μακεδονία
- Επιχειρήσεις: Επιτάχυνση των αποσβέσεων των επιχειρήσεων για ανανέωση του εξοπλισμού τους από τα 10 στα 6 χρόνια
- Μεταφορά 1,5 δις από ΤΑΑ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
- Ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% από το φορολογικό έτος 2028 μέχρι να φθάσει στο 50%
- Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην περιφέρεια από το 2027
- Μείωση 50% στην Αττική το 2028 και κατάργηση το 2029
- Στέγαση: Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3} ύψους 2 δισεκ ευρώ
- Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία από το 2027
- Αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Ιδιωτικοί Υπάλληλοι: Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μέχρι τον Ιανουάριο του 2028
- Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου κατά ακόμα 0,5 μονάδες από τον Απρίλιο του 2027
- Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας: Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029
- Μείωση 50% σε χρεώσεις ΥΚΩ σε οικιακούς λογαριασμούς από τον Ιανουάριο του 2027
- Κοινωνική πολιτική: Τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων από το 2027
- Αφορά 218.000 συμπολίτες μας με μέσο ετήσιο όφελος 220 ευρώ».
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