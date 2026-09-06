Το δίλημμα της α’ Κυριακής και οι παροχές σε «συσκευασία» κάλπης.

Αποφασισμένος να μην αφήσει περιθώρια σε όσους θέλουν να στείλουν μήνυμα δυσαρέσκειας στην κυβέρνηση -στην α’ κάλπη των εκλογών- εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σημειώνει χαρακτηριστικά: «Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα υπάρχει κάποιος την Δευτέρα για να παραλάβει το μήνυμα».

Το ενδεχόμενο να πέσει η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 30%, ο Κ. Μητσοτάκης με έναν τρόπο το παρουσίασε ως πρόβλημα όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και των ψηφοφόρων αφού όπως είπε σε μία τέτοια περίπτωση η χώρα θα μπει σε περιπέτεια.

Αντίστοιχο δίλημμα έθεσε ο πρωθυπουργός στους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της νέας Δημοκρατίας και ως προς την «εξαργύρωση» των μέτρων.

Η βεντάλια των παροχών που ανακοίνωσε μπορεί να έχει αφετηρία του 2027 αλλά επεκτείνεται μέχρι το 2034.

Που σημαίνει ότι αν κάποιος θέλει να πάρει όλο το πακέτο πρέπει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αφού οι μεν συνταξιούχοι θα εισπράξουν τώρα την αύξηση του επιδόματος -στα τέλη του Νοεμβρίου - αλλά οι δημόσιοι υπάλληλοι, για παράδειγμα, θα πρέπει πρώτα να ψηφίσουν και μετά να λάβουν το επίδομα των 500 € μικτά. Επίδομα που θα αρχίσει να χορηγείται από το 2027.

«Ψήφος πακέτο»

Σε αυτό το σκεπτικό της «ψήφου πακέτο» αποσκοπούσε και το χρονολόγιο (Δείτε ΕΔΩ) που παρέθεσε ο πρωθυπουργός.

…Απαριθμώντας μια προς μία όλες τις πληρωμές από τώρα μέχρι και το τέλος της επόμενης τετραετίας. Ώστε να μην αφήσει περιθώριο να εισπράξουν τα χρήματα οι πολίτες και μετά να καταψηφίσουν την Νέα Δημοκρατία. Τουλάχιστον όχι με ελαφρά την καρδία.

Στην προσπάθεια να δείξει ο πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική λύση επέλεξε σχεδόν να μην κάνει καμία αναφορά στους πολιτικούς αντιπάλους του.

Θέλοντας να δείξει ότι δεν τους φοβάται. Με την δημοσκοπική βεβαιότητα ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται πολύ πίσω από τη Νέα Δημοκρατία.

Το σαφές μήνυμα πίσω από τις λέξεις ήταν ότι με κυβέρνηση Μητσοτάκη κάποιος ξέρει για τα επόμενα χρόνια τι έχει να λαμβάνει στο χέρι. Ενώ με άλλη κυβέρνηση - η οποία μάλιστα δεν είναι ορατή διά γυμνού οφθαλμού- θα υπάρξει αβεβαιότητα.

Από το Βελλίδειο όπου το κλίμα ήταν βαρύ λόγω της πτώσης του πολεμικού αεροσκάφους, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μέτρα για πολλές κατηγορίες πολιτών. Μεταξύ άλλων για συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους, νέες οικογένειες, τρίτεκνους, αγρότες και εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

-Μείωση τεκμηρίων για συνεπείς, με απαλλαγή από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού-Ισχύει από 2026 (δηλώσεις 2027)

-Μείωση τεκμηρίων κατά 50%Για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (2.200 στη Δυτ. Μακεδονία)Παράδειγμα: επιχείρηση εστίασης 15 ετών με 5 εργαζόμενους και 105.000 ευρώ μισθοδοσία. Κέρδος 2.534 ευρώ/έτος

-Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% (από 55% σήμερα)(Φορολογικό έτος 2027)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

- Ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5%(φορολογικό έτος 2028) μέχρι να φτάσει στο 50% (από 80% σήμερα)

-Μεταφορά 1,5 δις ευρώ από ΤΑΑ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:-1,1 δις ευρώ δανειοδοτικό-400 εκ. ευρώ εγγυοδοτικό

-Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην Περιφέρεια(Φορολογικό έτος 2026), μείωση 50% σε Αττική το 2028 και κατάργηση το 2029.Παράδειγμα: επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη πλήρωνε 1.600 ευρώ, από το 2027 πληρώνει 0 ευρώ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

-Αύξηση σε 400 ευρώ(+100 ευρώ) καθαρά από Νοέμβριο 2026 της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης, διεύρυνση περιμέτρου - δικαιούχοι όλοι άνω των 65 ετών

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

-Αύξηση κατώτατου μισθού σε 1.000 ευρώ (1.300 ευρώ με τριετίες) μέχρι τον Ιανουάριο 2028,

-Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενουκατά ακόμη 0,5 μονάδες από Απρίλιο 2027(μαζί με την αύξηση του κατώτατου).Παραδείγματα: νέος με βασικό, όφελος 414 ευρώ το 2027 και 1.040 ευρώ το 2028.Υπάλληλος με 3 τριετίες με 959 ευρώ καθαρά, θα δει αύξηση 1.055 ευρώ το 2028.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

-Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ (μικτά) από Δεκέμβριο 2027

-Νέες αυξήσεις μισθών 80 ευρώ/μήνα (μικτά) έως Ιανουάριο 2028 λόγω αύξησης κατώτατου μισθού. Παράδειγμα: Υπάλληλος 40 ετών, με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1.447 ευρώ θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το 2028: σύνολο 964 ευρώ.

ΑΓΡΟΤΕΣ

-Μηδενισμός συντελεστή φόρου εισοδήματος ως 20.000 ευρώ για επαγγελματίες αγρότες από το φορολογικό έτος 2026.

-Το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571 ευρώ, στα 22.204 ευρώ. Παραδείγματα:-αγρότης με έσοδα 20.000 ευρώ πλήρωνε: 1.183 ευρώ - τώρα θα πληρώνει 0 ευρώ-αγρότης με έσοδα 30.000 ευρώ πλήρωνε: 5.083 ευρώ - τώρα θα πληρώνει 2.183 ευρώ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

-Δημιουργία «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (για νεογέννητα ως 2 ετών). Το κράτος θα καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείςως 1.200 ευρώ ετησίως - όριο που αυξάνεται 10% ανά 5ετία. Στα 18 έτη ο κουμπαράς θα ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.

-Τρίτεκνοι: Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως τα 20.000 ευρώ (από φορολογικό έτος 2027)Το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ, στα 25.364 ευρώ. Παράδειγμα: τρίτεκνος με 20.000 ευρώ εισόδημα πλήρωνε φόρο 620 ευρώ - θα πληρώνει 0 ευρώ.

-Πολύτεκνοι: Αύξηση επιδόματος γέννησης 1.000 ευρώ/ανά επιπλέον τέκνοΙσχύει για γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο 2026. Για 4ο παιδί από 3.500 ευρώ στα 4.500 ευρώ. Για 5ο παιδί από 3.500 ευρώ στα 5.500 ευρώ κοκ.

-Τιμαριθμοποίηση (από 2027) των αναπηρικών επιδομάτων. Αφορά 218.000 πολίτες με μέσο ετήσιο όφελος 220 ευρώ.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

-Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δις ευρώ μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

-Αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ε.Ε. (πχ Κίνα, Τουρκία, Ισραήλ)

-Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους (από 1.500) και ως 2.200 (από 1.700) στη Δυτική Μακεδονία από το 2027

ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

-Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30%σταδιακά από 2027 ως 2029. Από Ιανουάριο 2027 μείωση 50% σε χρεώσεις ΥΚΩ σε οικιακούς λογαριασμούς.

«Τα 10 άλματα ως το 2031»

1. Ανάπτυξη μέσω αύξησης της παραγωγικότητας. Ως το 2031 η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΑΕΠ - 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στον βιομηχανικό αυτοματισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη - Οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ.

2. Ένα κράτος κανόνων κι όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από «παραθυράκια» συναλλαγών - Αιχμή η Συνταγματική Αναθεώρηση.

3. Η Ελλάδα στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ταχύτητα και ποιότητα Δικαιοσύνης - με τον Ψηφιακό Φάκελο Δικαστών, τη δυνατότητα κάθε πολίτη να παρακολουθεί την υπόθεσή του, διπλασιασμό εξωδικαστικών επιλύσεων, επέκταση του νέου Δικαστικού Χάρτη και τη Διοικητική Δικαιοσύνη.

4. Στην Παιδεία το Νέο Σχολείο και η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου ως κεντρική πύλη προς το Πανεπιστήμιο.

5. Προσιτή κατοικία για όλους, ιδίως για τη νέα γενιά. Αρχικά, με τη διάθεση 20.000 νέων ή ανακαινισμένων σπιτιών, με 8.500 επιπλέον φοιτητικές κλίνες, με ακόμη 10.000 δικαιούχους στα προγράμματα πρώτης κατοικίας, με 2.000 καινούργια διαμερίσματα στα στελέχη των ΕΔ και με νέο φορέα στεγαστικής πολιτικής για την αξιοποίηση της δημόσιας και δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

6. Αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα και της περιφέρειας. Μέσα από αύξηση της παραγωγικότητας ανά στρέμμα και εργαζόμενο με στόχο πιο πολλές εξαγωγές. Με αναδασμούς, Γεωπληροφοριακό Μητρώο Αγροτικής Γης, «Γεωργία ακριβείας». «Έξυπνη» άρδευση, περισσότερα θερμοκήπια και συνεργατικά σχήματα, αγροδιατροφικά κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας, Αγροτικά Λύκεια και νέα Αγροτικά Εκπαιδευτικά Κέντρα.

7. Πράσινη και Ανθεκτική Ελλάδα. Με το Κτηματολόγιο και τις Πολεοδομίες, με ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, των ΑΠΕ και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, τη διαχείριση του νερού (ενοποιώντας 700 διάσπαρτους φορείς εκτός ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, κεντρικό σχεδιασμό των έργων, με ψηφιακή παρακολούθηση απωλειών και σύνδεση των τελών με τη σωστή χρήση).

8. Δημόσια Διοίκηση από τις καλύτερες στην Ευρώπη στην ποιότητα υπηρεσιών, την ψηφιακή διακυβέρνηση και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Με καθολική κατάργηση γραφειοκρατίας, τεχνολογία που απλοποιεί την καθημερινότητα σε Υγεία, Παιδεία, παρακολούθηση των τιμών, αστυνόμευση των δρόμων.

9. Κοινωνικό Κράτος: Ποιοτική προσχολική απασχόληση με 50.000 επιπλέον δικαιούχους vouchers - Καθολική εφαρμογή των «Νταντάδων της Γειτονιάς» - Μακροχρόνια φροντίδα σε 400.000 ηλικιωμένους - Δωρεάν οδοντιατρικοί έλεγχοι από το 2027 σε 282.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών - Στοχευμένη διεύρυνση από τον ΕΟΠΥΥ της αποζημίωσης των Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης στους ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2.

10. Ισχυρή Πατρίδα: το 2030 θα ολοκληρώνει το τεράστιο πλάνο ενίσχυσης της άμυνάς της. Rafale, Belharra, μαχητικά F-35, «Ασπίδα του Αχιλλέα», νέα Canadair της Πολιτικής Προστασίας, σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη Αστυνομία.