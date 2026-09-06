Δεν έβρισκε προσιτή κατοικία.

Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, καθώς όπως τόνισε μια εκπαιδευτικός που διορίστηκε σε σχολείο στην περιοχή της Κρήτης επειδή δεν μπόρεσε να βρει κατοικία, έμεινε σε σκηνή μαζί με την 4χρονη κόρη της. Μάλιστα, όπως ανέφερε στην ανάρτησή του ο δήμαρχος της περιοχής, πρότεινε στην εκπαιδευτικό προσωρινή στέγαση σε δημοτικό χώρο, με την ίδια να την αποδέχεται και να μεταβαίνει στον χώρο.

{https://www.facebook.com/xaralampos.koukianakis.5/posts/4600688283535078?ref=embed_post}

Αναλυτικά:

«ΜΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ, ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΚΗΝΗ.

ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ.

Χθες πληροφορήθηκα μια είδηση που με συγκλόνισε, μια εκπαιδευτικός, που διορίστηκε σε σχολείο του Δήμου μας, ήρθε στον Αποκόρωνα για να υπηρετήσει τα παιδιά μας και βρέθηκε να μένει σε σκηνή μαζί με το μόλις τεσσάρων ετών κοριτσάκι της, επειδή δεν μπορούσε να βρει προσιτή κατοικία.

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Βρήκα αμέσως το τηλέφωνό της, επικοινώνησα μαζί της και της προσφέραμε λύση στέγασης στο Παρθεναγωγείο Βάμου, έναν δημοτικό χώρο που μπορεί σήμερα να ανοίξει την πόρτα του σε έναν άνθρωπο που ήρθε στον τόπο μας για να προσφέρει.

Η εκπαιδευτικός αποδέχθηκε την πρόταση και αναμένεται να μεταβεί εκεί άμεσα.

Για εμάς αυτό δεν είναι μια πράξη φιλοξενίας,είναι θέμα ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας και ευθύνης.

Γιατί πώς μπορούμε να ζητήσουμε από έναν δάσκαλο να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στην τάξη, όταν το βράδυ δεν μπορεί να κοιμηθεί;με τις στοιχειώδες συνθήκες.

Πώς περιμένουμε από έναν άνθρωπο να διδάξει τα παιδιά μας με ηρεμία, όταν το δικό του παιδί κοιμάται σε μια σκηνή και πώς μπορούμε να μιλάμε για ποιότητα στην εκπαίδευση, όταν οι άνθρωποι που κρατούν στα χέρια τους το μέλλον των παιδιών μας δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη;».