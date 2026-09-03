Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς στον Δήμο Γόρτυνας Ηρακλείου.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλώρα, στον Δήμο Γόρτυνας Ηρακλείου, στην Κρήτη. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει επίσης ένα ελικόπτερο, ενώ τη δράση των πυροσβεστικών δυνάμεων υποστηρίζουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

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H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

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