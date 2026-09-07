«Η Πολιτική Προστασία κρίνεται από τα αποτελέσματα, όχι από την κυβερνητική αυτοεπιβεβαίωση» σημειώνει η ΕΛΑΣ.

Ερωτήματα σε συγκεκριμένα ζητήματα θέτει η ΕΛΑΣ για την Πολιτική Προστασία και σε σχέση με τις απαντήσεις που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Ειδικότερα, σε κοινή ανακοίνωση των Τομέων Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος & Ενέργειας της ΕΛΑΣ τονίζεται:

«Στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μια ωραιοποιημένη εικόνα της Πολιτικής Προστασίας, επικαλούμενος την απόκτηση drones, εναέριων μέσων και νέων οχημάτων, τις προσλήψεις και τα έργα του AntiNERO. Η ενίσχυση των μέσων και του προσωπικού είναι αναγκαία, αποτελεί όμως προϋπόθεση και όχι από μόνη της απόδειξη αποτελεσματικότητας.

Τι δεν είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ:

-Δεν είπε τίποτα για τα διαχρονικά θεσμικά, οικονομικά και εργασιακά αιτήματα των πυροσβεστών ούτε για το ώριμο αίτημα των εποχικών πυροσβεστών για δωδεκάμηνη απασχόληση. Η επιχειρησιακή ικανότητα δεν εξαρτάται μόνο από τον εξοπλισμό, αλλά πρωτίστως από τους ανθρώπους που τον αξιοποιούν, συχνά με κίνδυνο της ζωής τους. Η αριθμητική αύξηση του προσωπικού δεν απαντά στις ανάγκες μόνιμης στελέχωσης, ηλικιακής ανανέωσης, εκπαίδευσης και εργασιακής ασφάλειας.

-Δεν είπε τίποτα για τα περιστατικά πυρκαγιών για τα οποία υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις σύνδεσής τους με βλάβες, αστοχίες ή ανεπαρκή συντήρηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Ούτε παρουσίασε συγκεκριμένο σχέδιο ελέγχου, συντήρησης, διαχείρισης της βλάστησης και επιτήρησης των υποδομών του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ και ιδιωτικών ενεργειακών εγκαταστάσεων στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

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-Δεν είπε εάν το Πυροσβεστικό Σώμα είχε εγκαίρως πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα των έργων AntiNERO, εάν οι παρεμβάσεις ενσωματώθηκαν στα επιχειρησιακά σχέδια και εάν προηγήθηκαν κοινές ασκήσεις με τη Δασική Υπηρεσία. Το επιχειρησιακό σχέδιο του Πυροσβεστικού Σώματος του Μαρτίου 2026 γεννά εύλογα ερωτήματα για το επίπεδο ενημέρωσης του Σώματος και της επιχειρησιακής αξιοποίησης των έργων.

-Δεν είπε ότι η σύγκριση της αποτελεσματικότητας με άλλες χώρες αποκλειστικά βάσει καμένων εκτάσεων είναι επιστημονικά ανεπαρκής. Παραγνωρίζει ότι η Ελλάδα φέτος (μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου που υπάρχουν διαθέσιμα Ευρωπαϊκά δεδομένα EFFIS) έχει σημαντικά ηπιότερες σωρευτικές πυρομετεωρολογικές συνθήκες από την Ισπανία και τη Γαλλία, οι οποίες είχαν από τις δυσμενέστερες συνθήκες της τελευταίας εικοσαετίας. Μια σοβαρή αποτίμηση απαιτεί συγκρίσιμα δεδομένα και πολυπαραμετρική αξιολόγηση, όχι επιλεκτική παράθεση αριθμών.

-Δεν είπε τίποτα για τα έργα Πολιτικής Προστασίας ύψους 185 εκατομμυρίων ευρώ που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κυρίως λόγω αποτυχίας ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, ούτε όμως είπε για τις επιπτώσεις της απένταξης στο σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας και αν έχουν βρεθεί εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των έργων αυτών.

-Δεν απάντησε τι απέγινε το ολιστικό σχέδιο «Έβρος Μετά», μετά την παραίτηση του Σταύρου Μπένου και τις καταγγελίες για αλλοίωσή του. Η παράθεση επιμέρους έργων δεν υποκαθιστά έναν ενιαίο σχεδιασμό που να συνδέει την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, την αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία, τις υποδομές, την τοπική οικονομία και τη δημογραφική αναζωογόνηση. Παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα για τα έργα, τη χρηματοδότηση, τα χρονοδιαγράμματα, το τελικό κόστος ανά έργο ή δράση και τη συνολική αντιπλημμυρική θωράκιση του Έβρου.

Είναι γεγονός ότι η κλιματική κρίση αυξάνει την ένταση και την πολυπλοκότητα των πυρκαγιών. Δεν μπορεί, όμως, να χρησιμοποιείται διαρκώς ως άλλοθι για ελλείψεις στην πρόληψη, στον σχεδιασμό, στην διαχειριστική ικανότητα και στον συντονισμό».

Και καταλήγει η ΕΛΑΣ: «Η Πολιτική Προστασία κρίνεται από την προστασία της ζωής, των περιουσιών, των οικοσυστημάτων και των κρίσιμων υποδομών, καθώς και από την ικανότητα του κράτους να προλαμβάνει, να λογοδοτεί, να αξιολογεί και να μαθαίνει από κάθε καταστροφή».