Το νέο βίντεο κλιπ της Antigoni.

Η Antigoni παρουσιάζει το official music βίντεο του νέου της single «OUD», μεταφέροντας στην οθόνη έναν κόσμο γεμάτο μεσογειακή ενέργεια, κυπριακή αύρα, χορό και καλοκαιρινές εικόνες.

Γυρισμένο εξ ολοκλήρου στην πανέμορφη Κύπρο, το video clip αναδεικνύει το ξεχωριστό τοπίο και τη ζεστή ατμόσφαιρα του νησιού, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για τον ιδιαίτερο ήχο του «OUD».

Με τη σκηνοθετική ματιά του Mike Marzz, η Antigoni συνδυάζει τη σύγχρονη pop αισθητική της με το έντονο Mediterranean στοιχείο και το Arabic flavour του τραγουδιού, παραδίδοντας ένα music video γεμάτο ρυθμό, κίνηση και εικόνες που αποπνέουν καλοκαίρι.

Η ίδια κλέβει τις εντυπώσεις με την εκρηκτική της παρουσία και τις χορευτικές της κινήσεις, σε ένα βίντεο που αποτυπώνει ιδανικά την ανεβαστική ενέργεια του «OUD» και σε παρασύρει στον ρυθμό του από τα πρώτα δευτερόλεπτα.

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Μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision 2026, όπου εκπροσώπησε την Κύπρο με το σαρωτικό «Jalla», η Antigoni συνεχίζει δυναμικά τη νέα δημιουργική της εποχή, παντρεύοντας διαφορετικούς ήχους και πολιτισμικές επιρροές μέσα από τη δική της ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα.

{https://www.youtube.com/watch?v=JAjGcOE_2kw}

Το «OUD» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company και είναι διαθέσιμο σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες.