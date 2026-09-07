Τι δεν πρέπει να κάνουμε εάν δούμε φώκια - Η έκκληση της MΟm.

Πολλοί πιστεύουν ότι εάν δουν μια φώκια στην παραλία, θα πρέπει να τη βρέξουν, επειδή θεωρούν ότι έτσι τη βοηθούν. Όχι, σύμφωνα με τη MOm, δεν πρέπει ποτέ να το κάνουμε αυτό.

Η οργάνωση για τη μελέτη και την προστασία της μεσογειακής φώκιας ανάρτησε βίντεο, στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα γιατί με μια τέτοια κίνηση ενοχλούμε το ζώο. Στο βίντεο, η Καλυψώ- μια φώκια στην Τζιά- αντιδρά όταν τη βρέχουν σε παραλία.

«Είναι φανερά στρεσαρισμένη και προσπαθεί να διώξει από κοντά της όσους την έχουν περικυκλώσει και τη βρέχουν», τονίζει η οργάνωση στην ανάρτηση. «Σκέψου απλά να είσαι ξαπλωμένος στη παραλία και να χαίρεσαι τον ήλιο… θα ήθελες κόσμος να μαζεύεται γύρω σου και σου πετάει νερό; Τόσο απλό είναι!», συμπληρώνει.

Για αυτό τον λόγο, η MΟm επαναλαμβάνει τι δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ εάν δούμε μια φώκια. «Όταν βγαίνουν στις παραλίες θέλουν να είναι στεγνές, οπότε σας παρακαλούμε μην τους ρίχνετε νερό, μην τις ταΐζετε, μην προσπαθείτε να τις γυρίσετε στη θάλασσα!», είναι η έκκληση της οργάνωσης.

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