«Καλούμε τους πολίτες στις επόμενες εκλογές να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν: Στασιμότητα και διαφθορά, ή εντιμότητα και πρόοδος…», αναφέρει ο Τομέας Εργασίας της ΕΛΑΣ.

«Αφού ο κ. Μητσοτάκης αγνόησε για όγδοη συνεχή χρονιά την ακρίβεια, την αισχροκέρδεια και τα καρτέλ σε ενέργεια, σούπερ μάρκετ, τράπεζες, έδωσε «υποσχετικές» πολιτικής αλαζονείας και παραπλάνησης για το μέλλον!», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Εργασίας της ΕΛΑΣ για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη 90ή ΔΕΘ.

«Για την ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη η ακρίβεια μάλλον έρχεται με μεταχρονολογημένο ραντεβού.

Ως προς τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα:

Κρίνεται αδύναμη η παρέμβαση της κυβέρνησης για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ που θα ισχύσει από το 2028, δηλαδή αρκετά μετά τις εκλογές και σε 15 μήνες από σήμερα. Καμία συζήτηση για ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καμία συζήτηση για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών (Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας). Ας αναρωτηθεί τελικά ο κ. Μητσοτάκης ποιος από τους 600.000 εργαζόμενους έχει την δυνατότητα να αποταμιεύσει 100 ευρώ το μήνα στον καινούργιο «κουμπαρά» που σχεδιάζει.

Η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ από το 2027 δηλαδή 1 χρόνο νωρίτερα και ισχυρές φοροελαφρύνσεις κυρίως στους εργαζόμενους με παιδιά. Επίσης, προτείνουμε την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και παρεμβάσεις-ενισχύσεις στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Με Ν.Δ. και Κυριάκο Μητσοτάκη οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα θα συνεχίζουν να είναι οι πιο φτωχοί εργαζόμενοι στην Ευρώπη (Eurostat) συγκρινόμενοι σε αγοραστική δύναμη μόνο με τη Βουλγαρία. Η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει να συγκλίνουμε με την Ευρώπη στους μισθούς ενώ ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά προτείνει να «μείνουμε Βουλγαρία».

Ως προς τους συνταξιούχους:

Η αύξηση των συντάξεων από την 1.1.2027 που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης είναι ήδη ψηφισμένη και δεν μπορεί να παρουσιάζεται σαν νέα παροχή. Υπολείπεται δε σαφώς του πληθωρισμού (την εκτίμησε στο 2,4% ενώ ο πληθωρισμός θα κλείσει το 2026 κοντά στο 3%). Η αύξηση του επιδόματος του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους από τα 300 στα 400 ευρώ δεν αφορά το σύνολο των συνταξιούχων καθώς έχει ηλικιακά (65 ετών) και οικογενειακά (εξαιρούνται χήρες/οι που δεν έχουν κλείσει τα 60 έτη) κριτήρια. Μένουν έτσι εκτός περιμέτρου πάνω από 300.000 συνταξιούχοι. Τα 8 ευρώ επιπλέον το μήνα ή 0,26 ευρώ την ημέρα αποτελούν την επιτομή της κοροϊδίας απέναντι στους συνταξιούχους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ενώ η Ν.Δ. στέρησε 7 δισ. ευρώ στην επταετία από την κατάργηση της τμηματικής 13ης σύνταξης του ν.4611/2019 που θέσπισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης δίνει πίσω στους συνταξιούχους μόλις το 1/10.

Η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει την κατάργηση συμμετοχής στα φάρμακα για ασφαλισμένους και συνταξιούχους με όφελος έως 720 ευρώ ετησίως, παράλληλα με πολιτικές μέριμνας και φροντίδας για τους ηλικιωμένους.

Ως προς τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα:

Οι ήδη ψηφισμένες ρυθμίσεις για αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους το 2027 δεν αποτελούν νέες παροχές. Το επίδομα των 500 ευρώ σημαίνει αύξηση μόλις 41,6 ευρώ μικτά ανά μήνα για τον νεοδιόριστο δάσκαλο, νοσηλευτή, γιατρό κλπ. Πιο φτηνά θα ερχόντουσαν τα «χειροκροτήματα» για τον κ. Μητσοτάκη για τους δασκάλους, γιατρούς και νοσηλευτές μας, που δίνουν τη μάχη της ζωής και της εκπαίδευσης των παιδιών μας.

Η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει ετήσιες αυξήσεις έως και 6.000€ σε δασκάλους, νοσηλευτές και γιατρούς μέσω ειδικού μισθολογίου και σημαντικές φοροελαφρύνσεις σε δημοσίους υπαλλήλους με τέκνα.

Ως προς τα άτομα με αναπηρία:

Έστω και καθυστερημένα η κυβέρνηση προχωρά στην τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Καμία πρωτοβουλία όμως δεν λαμβάνει για τα τεχνικά λάθη στις πληρωμές του ΟΠΕΚΑ, τις καθυστερήσεις στις εγκρίσεις μέσω ΚΕΠΑ, τα μειωμένα ποσά λόγω λανθασμένων υπολογισμών ή για τις δυσκολίες στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων».

Καταλήγοντας ο Τομέας Εργασίας της ΕΛΑΣ σημειώνει: ««Η ΕΛ.Α.Σ. και ο Αλέξης Τσίπρας στις 2.9.2026 παρουσίασαν στην Θεσσαλονίκη ένα ολοκληρωμένο συνεκτικό σχέδιο «υπεράσπισης και προοπτικής» για την κοινωνία, έναντι μιας ήδη αποτυχημένης συνταγής ακρίβειας, διαφθοράς και λεηλασίας που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης.

Καλούμε τους πολίτες στις επόμενες εκλογές να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν:

Στασιμότητα και διαφθορά, ή εντιμότητα και πρόοδος…»