Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σχεδόν κλειστά για τα τάνκερ, με τη διέλευση να περιορίζεται σε μόλις 10 πλοία ημερησίως - στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα δημοσιοποιήσει μια νέα ζώνη περιορισμού στον Περσικό Κόλπο, μαζί με χάρτες για έναν νέο ναυτιλιακό διάδρομο μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς η εκατέρωθεν ανταλλαγή πληγμάτων σε εμπορικά πλοία το Σαββατοκύριακο ώθησε τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα τη Δευτέρα.

Η νέα απαγορευμένη ζώνη θα ξεκινά από το σημείο όπου αρχίζει ο αμερικανικός αποκλεισμός του Ιράν και θα εκτείνεται σε περιοχές του Κόλπου, δήλωσε την Κυριακή σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση ο Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.

Αν και δόθηκαν λίγες λεπτομέρειες για το σχέδιο, ο Ρεζαΐ ανέφερε ότι κάθε πλοίο που θα εισέρχεται στη νέα ζώνη θα προστίθεται σε λίστα κυρώσεων. Επιπλέον, σύντομα θα εγκριθούν και οι χάρτες με τις διαδρομές διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, έναν ζωτικής σημασίας ενεργειακό δίαυλο που παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστός για τα δεξαμενόπλοια, πρόσθεσε ο Ρεζαΐ.

«Οι χάρτες ενός νέου διεθνούς διαδρόμου, ο οποίος βρίσκεται στα χωρικά ύδατα του Ιράν και του Ομάν και τη διαχείριση του οποίου θα έχει το Ιράν, έχουν συμφωνηθεί και αναμένεται να υπογραφούν τις επόμενες ημέρες», δήλωσε. «Θα δεσμευτούμε για την πλήρη λειτουργία των Στενών μόνο όταν οι Αμερικανοί σταματήσουν τις δολιοφθορές, τις απειλές και τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν».

Έξι μήνες μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν που πυροδότησαν τον πόλεμο, η σύγκρουση φαίνεται να βρίσκεται σε αδιέξοδο. Η προκαταρκτική συμφωνία καταπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο έχει καταρρεύσει, ενώ ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί στις διπλωματικές προσπάθειες για την επαναφορά της ειρηνευτικής διαδικασίας.

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Η Τεχεράνη έχει αποδείξει ότι διατηρεί τη δυνατότητα να πλήττει αμερικανικά συμφέροντα σε γειτονικές χώρες και να διακόπτει τις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διοχετευόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου πριν από τη σύγκρουση.

Τις τελευταίες 10 ημέρες, κατά μέσο όρο 10 εμπορικά πλοία διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά, ο χαμηλότερος αριθμός από τον Μάιο, σύμφωνα με ναυτιλιακά στοιχεία της Δευτέρας. Αυτό βοήθησε τις τιμές του πετρελαίου να διευρύνουν τα μεγάλα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας, με το αργό τύπου Brent να ενισχύεται κατά 0,8%, ξεπερνώντας τα 97 δολάρια το βαρέλι.