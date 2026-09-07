Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος στον αέρα της ΕΡΤ.

Ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους άνοιξαν σήμερα η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος, καθώς ανέλαβαν από κοινού τα ηνία της παρουσίασης για την εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, οι δύο παρουσιαστές άνοιξαν την αυλαία της νέας τηλεοπτικής σεζόν και υποδέχθηκαν τους τηλεθεατές τους λέγοντας την πρώτη τους «καλησπέρα» από το πλατό της ΕΡΤ.

Οι δυο τους, ενώνουν τις δυνάμεις τους και στη μικρή οθόνη με σκοπό να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό καθημερινά στις 15:00 μέσα από το «Στούντιο 4».

Σήμερα λοιπόν, Καραβάτου και Φερεντίνος εμφανίστηκαν στο ανανεωμένο πλατό της εκπομπής, με την υποδοχή από τους συνεργάτες τους πίσω από την κάμερα να είναι ιδιαίτερα θερμή.

Από την πρώτη συνάντηση τους στο αέρα, δεν έλειπε το χιούμορ και η αυξημένη διάθεση, με τον Χρήστο Φερεντίνο να αναφέρει αρχικά:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα στην παρέα. Είμαστε στο ‘Στούντιο 4’. Τι μας συνδέει με την Οδύσσεια; Με την Οδύσσεια, κυρίες και κύριοι, μας συνδέουν οι τρεις ώρες. Τρεις ώρες και εμείς, τρεις ώρες και η Οδύσσεια. Όπως και η Οδύσσεια έχει δώσει σήμα για το πότε μπορείς να πηγαίνεις τουαλέτα, έτσι και εδώ σας λέμε και εμείς πως έχετε 25 λεπτά, στο 25ο λεπτό μπορείτε να πηγαίνετε, μετά έχουμε άλλα 55 λεπτά, άλλα 82 λεπτά και 15 λεπτά στο τέλος. Άρα, υπολογίστε τον χρόνο και θα περάσουμε υπέροχα», ανέφερε με χιούμορ.

Με τη σειρά της η Κατερίνα Καραβάτου θέλησε να προσθέσει το δικό της σχόλιο, ανακοινώνοντας το στόχο της ανανεωμένης εκπομπής: «Έχουμε σκοπό να κάνουμε τα μεσημέρια και απογεύματά σας ενδιαφέροντα και να μαθαίνουμε πράγματα…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl92jlh7ism9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πρεμιέρα για το «Στούντιο 4» - Η αναφορά σε Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλο

Παράλληλα, οι δύο οικοδεσπότες, θέλησαν να τιμήσουν τους προηγούμενους παρουσιαστές του «Στούντιο 4», με την Κατερίνα Καραβάτου να αναφέρει αρχικά:

«Για μένα και για σένα είναι πολύ σημαντικό που αναλαμβάνουμε εδώ στη δημόσια τηλεόραση αυτή την εκπομπή. Μία εκπομπή η οποία ήταν τόσο καλή, τόσο πετυχημένη. Είναι πολύ ωραίο αυτό», με τον Χρήστο Φερεντίνο να συμπληρώνει:

«Παίρνουμε τη σκυτάλη… Πέντε χρόνια διέγραψε μία λαμπρή πορεία… Ευχαριστούμε που άδειασαν το στούντιο τα παιδιά, πήραν και τον φοβερό καναπέ τους. Ο Θανάσης… Είχα έρθει εδώ, ήμουν καλεσμένος. Η τελευταία τηλεοπτική μου εμφάνιση ήταν εδώ… Ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν τέλεια και ελπίζουμε και εμείς να κάνουμε όσο το δυνατό καλύτερα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl92pzb3hwe9?integrationId=40599y14juihe6ly}