Η νέα παραγωγή του MEGA ξεχωρίζει ήδη από το trailer για τον καταιγισμό έξυπνης ατάκας, σε συνδυασμό με ένα καλοδουλεμένο σενάριο, με γρήγορη εξέλιξη, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές.

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του «Κάμπινγκ» ξεκίνησε! Μετά τα teaser που μας σύστησαν τους βασικούς χαρακτήρες, το πρώτο μεγάλο trailer προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρώτη εικόνα της κωμικής σειράς που έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA.

Σε ένα δίλεπτο βίντεο με ασταμάτητο ρυθμό, το ασυνήθιστο κάμπινγκ ανοίγει τις πύλες του και αποκαλύπτει έναν κόσμο γεμάτο ιδιαίτερους χαρακτήρες, απρόβλεπτες καταστάσεις και καλά κρυμμένα μυστικά. Όλα ξεκινούν την ημέρα που ένας απελπισμένος λογιστής πολυεθνικής εταιρείας, αρπάζει μια βαλίτσα με παράνομο χρήμα και βρίσκει καταφύγιο για τον ίδιο και τα δύο του παιδιά στον «Άλλο Κόσμο».

Η νέα παραγωγή του MEGA ξεχωρίζει ήδη από το trailer για τον καταιγισμό έξυπνης ατάκας, σε συνδυασμό με ένα καλοδουλεμένο σενάριο, με γρήγορη εξέλιξη, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές. Αν στην παραπάνω εξίσωση προσθέσει κανείς το πολυπρόσωπο, πρωταγωνιστικό καστ που ζωντανεύει τους ήρωες, γίνεται σαφές γιατί το «Κάμπινγκ» έχει καταφέρει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών πριν από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα.

Πού βρήκε τόσα χρήματα ο Ιορδάνης και πώς θα υποδεχθεί ο Σοφοκλής τον νέο ένοικο; Ποιο μυστικό απειλεί με φυλάκιση τη Γιώτα και τον αξιολάτρευτο γιο της, Λουκά; Τι ακριβώς κάνει η Μαριάννα τα βράδια και γιατί η Στέλλα και ο Τάσος είναι τόσο αναστατωμένοι; Τι δουλειά έχει η ξαδέρφη της διάσημης αστρολόγου, Νίτσα Πατέρα, στο κάμπινγκ και πόσο καλός είναι στα μαστορέματα ο σύζυγός της, Κοσμάς;

Οι απαντήσεις στα παραπάνω και σε ακόμη περισσότερα ερωτήματα, στην πρεμιέρα της κωμικής σειράς «Κάμπινγκ» που έρχεται σύντομα, στο νέο πρόγραμμα του MEGA.

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