Λόγω της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς όσους βρίσκονται στην Αγία Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά.

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυκάπα Εύβοιας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την αντιμετώπισή της. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 55 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 20ής ΕΜΟΔΕ, ενώ επιχειρούν 17 πυροσβεστικά οχήματα.

Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν και εναέρια μέσα, καθώς έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά και να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωσή της. Στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν επίσης συνδρομή υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2096931555125956699}

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Ήχησε 112 για ετοιμότητα

Η φωτιά σύμφωνα με το evima έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη Μακρυκάπα του δήμου διρφύων Μεσσαπίων κοντά σε κατοικημένη περιοχή ενώ πριν από λίγο ήχησε το 112 για ετοιμότητα.

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid0yt626p7vGRi3tuRNSaAhFnMb1GcyXLEvJEa4ZQffyi5EEjihqT5RTHAKajmQoRQil}

Νέο «112» για εκκένωση

Μετά το προειδοποιητικό μήνυμα του «112» για ετοιμότητα στάλθηκε νέο μήνυμα για εκκένωση. Ειδικότερα με μήνυμα που στάλθηκε στους κατοίκους οι κάτοικοι της Τριάδας καλούνται να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά.

{https://x.com/112Greece/status/2096936746248241162}

Πώς ξεκίνησε η φωτιά στην Μακρυκάπα

Σύμφωνα με το eviathema.gr lίγο μετά τις 14:00 η πυρκαγιά ξέσπασε υπό συνθήκες που διερευνόνται ενώ στο σημείο σπεύδουν ισχυρές μονάδες της ΠΥ Χαλκίδας, του κλιμακίου Ψαχνών καθώς και της ΕΜΟΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες το μέτωπο ξεκίνησε από δύσβατο σημείο στο συμπαγές δάσος.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 55 πυροσβέστες, καθώς και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 20ής ΕΜΟΔΕ, οι οποίες επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς. Παράλληλα, στο σημείο έχουν μεταβεί 17 πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να ενισχύσουν τις επίγειες προσπάθειες κατάσβεσης. Σημαντική είναι και η συνδρομή των εναέριων μέσων. Για την επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού στα σημεία όπου κρίνεται απαραίτητο. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή της εξάπλωσής της.