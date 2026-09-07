Από τα οκτώ πλοία που διαχειριζόταν το 2007, όταν εισήχθη στον Nasdaq, η Star Bulk έχει φθάσει σήμερα στα 145 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 14,4 εκατ. dwt.

Η παράλληλη εισαγωγή της Star Bulk Carriers στο Euronext Athens δεν γίνεται για να καλύψει χρηματοδοτικές ανάγκες, αλλά αποτελεί στρατηγική επιλογή με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικής ρευστότητας στη μετοχή, τη διεύρυνση της πρόσβασης του ελληνικού επενδυτικού κοινού στη ναυτιλία και, σε δεύτερο χρόνο, τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου ναυτιλιακού «οικοσυστήματος» στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του ιδρυτή και Διευθύνοντος Συμβούλου της Star Bulk, Πέτρου Παππά, κατά τη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ενόψει της δημόσιας προσφοράς νέων μετοχών και της παράλληλης εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της εταιρείας στο Euronext Athens, με διατήρηση της παρουσίας της στον Nasdaq.

«Δεν χρειαζόμαστε και δεν ερχόμαστε για τα κεφάλαια του Euronext Athens», τόνισε ο κ. Παππάς, σημειώνοντας ότι εάν η εταιρεία είχε πραγματική ανάγκη χρηματοδότησης, θα μπορούσε να αντλήσει «άνετα 1 έως 1,5 δισ. ευρώ σε νέο δανεισμό».

Όπως εξήγησε, η άντληση περίπου 100 εκατ. ευρώ από την ελληνική αγορά έχει κυρίως λειτουργικό χαρακτήρα, καθώς αποσκοπεί στη δημιουργία επαρκούς διασποράς και συναλλακτικής δραστηριότητας. Μία απλή παράλληλη εισαγωγή χωρίς έκδοση νέων μετοχών θα άφηνε περιορισμένο αριθμό τίτλων διαθέσιμο προς διαπραγμάτευση στην Αθήνα, υπονομεύοντας τη ρευστότητα της μετοχής.

Παράλληλα, η διοίκηση θέλει να προσφέρει στους επενδυτές περιθώριο ανόδου. Ο κ. Παππάς επισήμανε ότι η Star Bulk δεν επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή αποτίμηση, αλλά μία τιμή που θα αφήνει ουσιαστικό περιθώριο δημιουργίας αξίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποτίμηση ενσωματώνει discount περίπου 20% έναντι της καθαρής αξίας ενεργητικού της εταιρείας, ενώ η διοικητική ομάδα προτίθεται να συμμετάσχει στην έκδοση στην ίδια τιμή με το επενδυτικό κοινό. Η οικογένεια Παππά έχει γνωστοποιήσει πρόθεση συμμετοχής με ποσό έως 6 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε ο επικεφαλής της Star Bulk και στη δυνατότητα των Ελλήνων επενδυτών να συμμετάσχουν στην πορεία μιας εταιρείας που αναπτύχθηκε και διοικείται από την Ελλάδα. Από τα οκτώ πλοία που διαχειριζόταν το 2007, όταν εισήχθη στον Nasdaq, η Star Bulk έχει φθάσει σήμερα στα 145 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 14,4 εκατ. dwt.

«Όλη αυτή η διαδρομή χτίστηκε στην Ελλάδα, από ανθρώπους που ζουν και εργάζονται εδώ. Ήταν λοιπόν μία αντίφαση ότι ο Έλληνας επενδυτής δεν μπορούσε να συμμετέχει σε αυτή την πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Σε ό,τι αφορά το timing, η διοίκηση θεωρεί ότι οι προοπτικές της αγοράς ξηρού φορτίου παραμένουν ευνοϊκές. Το παγκόσμιο orderbook διατηρείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, ενώ η ζήτηση αυξάνεται με υγιείς ρυθμούς. Ταυτόχρονα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις επιμηκύνουν τις εμπορικές διαδρομές, αυξάνοντας τη ζήτηση για μεταφορική χωρητικότητα.

Καθοριστικός παράγοντας θεωρείται και η νέα πραγματικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς μετά την ένταξή της στο Euronext. Σύμφωνα με τον κ. Παππά, η Αθήνα αποκτά πρόσβαση σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο οκτώ χρηματιστηρίων και περισσότερων από 1.800 εισηγμένων εταιρειών. Η παράλληλη εισαγωγή σημαίνει επίσης ότι η μετοχή θα διαπραγματεύεται για περισσότερες από 12 ώρες ημερησίως και σε δύο νομίσματα, ενώ θα γίνει προσβάσιμη και σε ευρωπαϊκά χαρτοφυλάκια που επενδύουν αποκλειστικά σε τίτλους ευρώ. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη γεωπολιτική διάσταση της επιλογής, υπογραμμίζοντας ότι σε περιόδους αυξημένης αστάθειας είναι σημαντικό η εταιρεία να διαθέτει περισσότερες από μία χρηματιστηριακές επιλογές, ένα «Plan B», όπως το χαρακτήρισε.

Η ευρύτερη φιλοδοξία, πάντως, ξεπερνά τη Star Bulk. Ο Πέτρος Παππάς θέτει ως στόχο τη δημιουργία ενός ναυτιλιακού οικοσυστήματος στην Αθήνα, κατά το πρότυπο διεθνών κέντρων όπως το Όσλο. Όπως σημείωσε, η ελληνική ναυτιλία ελέγχει περίπου το 20% του παγκόσμιου στόλου και χρειάζεται μια κεφαλαιαγορά αντίστοιχη του μεγέθους και της διεθνούς της παρουσίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος της Star Bulk, Σπύρος Καπράλος, χαρακτήρισε την κίνηση σημαντικό προηγούμενο για την ελληνική κεφαλαιαγορά και τη ναυτιλία, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αξιόπιστες ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων.

Η Star Bulk προχωρά σε δημόσια προσφορά έως 4,4 εκατ. νέων κοινών μετοχών, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 25,50 ευρώ και συνολικό ύψος προσφοράς έως 112,2 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, εκτιμώνται σε περίπου 104,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 56,85 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση τριών υπό ναυπήγηση Kamsarmax. Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Σεπτεμβρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens αναμένεται στις 16 Σεπτεμβρίου, με το σύμβολο SBLK.