Η έναρξη διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens αναμένεται στις 16 Σεπτεμβρίου.

Η Star Bulk Carriers εισέρχεται στην τελική ευθεία για την παράλληλη εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη δημόσια προσφορά 4,4 εκατ. νέων μετοχών να ξεκινά στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 και να ολοκληρώνεται στις 11 Σεπτεμβρίου. Η έναρξη διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens αναμένεται στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ η εταιρεία θα διατηρήσει την παρουσία της στο Nasdaq.

Που στοχεύει

Η Star Bulk στοχεύει μέσω της έκδοσης να αντλήσει έως 112,2 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά έσοδα, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, να υπολογίζονται σε περίπου 104,9 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 56,85 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη χρηματοδότηση τριών υπό ναυπήγηση Kamsarmax, των Star Irini, Star Aline και Star Argyro, χωρητικότητας 82.000 dwt έκαστο, που αναμένεται να παραδοθούν στο τέταρτο τρίμηνο του 2026. Έως 48,1 εκατ. ευρώ θα μπορούν να κατευθυνθούν σε μελλοντικές επενδύσεις σε νεότευκτα ή μεταχειρισμένα πλοία.

Η ανανέωση του στόλου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Τον Αύγουστο παραδόθηκαν τα Kamsarmax Star Bella και Star Kyra, για τα οποία η εταιρεία δαπάνησε περίπου 70,2 εκατ. δολάρια. Με την ολοκλήρωση του υφιστάμενου ναυπηγικού προγράμματος και της προγραμματισμένης πώλησης πλοίου, ο ιδιόκτητος στόλος αναμένεται να αριθμεί 138 πλοία, συνολικής χωρητικότητας περίπου 13,75 εκατ. dwt.

Βελτίωση επιδόσεων

Η χρηματιστηριακή κίνηση πραγματοποιείται σε περίοδο ισχυρής βελτίωσης των οικονομικών επιδόσεων. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, τα έσοδα από ταξίδια αυξήθηκαν στα 638,6 εκατ. δολάρια από 478,1 εκατ. δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 203,5 εκατ. δολάρια, έναντι μόλις 0,5 εκατ. δολαρίων ένα χρόνο νωρίτερα. Το adjusted EBITDA έφθασε τα 298,6 εκατ. δολάρια, με τον μέσο ημερήσιο ναύλο TCE να ενισχύεται κατά 64,9%, στα 21.495 δολάρια.

Θετικό παραμένει και το περιβάλλον της ναυλαγοράς. Ο Baltic Dry Index είχε ανέλθει στις 3.107 μονάδες στις 27 Αυγούστου, ενώ ιδιαίτερα ισχυρές αποδόσεις καταγράφονταν στα Capesize. Ωστόσο, παραμένει ο κίνδυνος η αύξηση της παγκόσμιας χωρητικότητας του στόλου να κινηθεί ταχύτερα από τη ζήτηση.

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Με τη διπλή παρουσία σε Αθήνα και Nasdaq, η Star Bulk επιδιώκει να διευρύνει την επενδυτική της βάση, να ενισχύσει την εμπορευσιμότητα της μετοχής και να αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κεφάλαια. Παράλληλα, η άντληση νέων κεφαλαίων στηρίζει άμεσα τη στρατηγική ανανέωσης του στόλου, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας στην παγκόσμια αγορά ξηρού φορτίου.