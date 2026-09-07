Καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες με μοναδική παραφωνία κάποιες βροχές.

Ο καιρός θα επιμείνει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Κύρια χαρακτηριστικά των καιρικών συνθηκών θα είναι οι αυξομειώσεις των μελτεμιών μέσα στο Αιγαίο, κυρίως προς τα δυτικά - νοτιοανατολικά τμήματα, ενώ κάποιες μπόρες θα βγαίνουν σε βουνά του ηπειρωτικού κορμού, τις απογευματινές ώρες.

Στο τελείωμα της εβδομάδας, θα μπούμε σε πιο φθινοπωρινές καιρικές καταστάσεις, καθώς περιμένουμε ένα βαρομετρικό χαμηλό να αρχίσει να οργανώνεται κοντά στην Ιταλία.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Θα συναντήσουμε εντάσεις των βοριάδων έως και 7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες είναι ανεβασμένες και νωρίς το πρωί. Θα κάνει αρκετή ζέστη ιδιαίτερα σε κλειστές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού, αλλά και σε περιοχές που δεν ασκεί έντονη επίδραση το μελτέμι. Επομένως τη μεγαλύτερη ζέστη την περιμένουμε προς τη δυτική ηπειρωτική χώρα, δυτική Στερεά, Ήπειρος, Πελοπόννησος, όπου θα βρεθούν ακόμα και στους 37 βαθμούς Κελσίου.

Στα ανατολικά και βόρεια τμήματα θα είμαστε κοντά στους 33-35 βαθμούς Κελσίου. Έτσι περίπου θα κυλήσει θερμοκρασιακά το σύνολο της εβδομάδας. Θα υποχωρήσει λίγο ο υδράργυρος και τα μελτέμια θα κυριαρχήσουν προς την πλευρά του Αιγαίου.

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Σήμερα, περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες στην Αττική με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα φθάνουν ακόμα και τα 6 μποφόρ και θερμοκρασιακά θα είμαστε κοντά στους 34-35 βαθμούς, λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία σε περιοχές κοντά στη θάλασσα και όπου υπάρχει μελτέμι.

Στη Θεσσαλονίκη, πολύ καλές καιρικές συνθήκες περιμένουμε σήμερα. Λίγα σύννεφα κοντά στο απόγευμα. Επικρατεί άνεμος, όπου κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα θα στραφεί σε νότιος για να δροσίσει την παραθαλάσσια ζώνη. Σε ότι αφορά τη θερμοκρασία θα είμαστε κοντά στους 34 βαθμούς, στο κέντρο της πόλης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Θα επιμείνει και αυτή η εβδομάδα σε καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες. Συνεχώς έχουμε ροή θερμής αέριας μάζας από τις ακτές της βόρειας Αφρικής.

Οι θερμοκρασίες που θα προσεγγίσουμε θα φθάνουν τους 34 μα 36 βαθμούς Κελσίου και τα δυτικά τμήματα πιο χαμηλά.

Κοντά στην Παρασκευή, θα προσπαθήσει ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, θα προσπαθήσει να προσεγγίσει τη χώρα μας, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα, ωστόσο δεν θα έχουμε αξιόλογες εντάσεις των βροχοπτώσεων, από αυτό το πρώτο κύμα, καθώς θα φύγει πιο βόρεια.

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