Τι αναφέρουν στο κοινό τους άρθρο ο δήμαρχος Αθηναίων και ο πρόεδρος της Ομάδας του PES στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών για την πρωτοβουλία «Πάρε Θέση».

Από την Αθήνα εγκαινιάζεται το «Πάρε Θέση», μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που καλεί τους αιρετούς στην Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Με κοινό τους άρθρο στο «Βήμα της Κυριακής, ο Χάρης Δούκας και ο πρόεδρος της Ομάδας του PES στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Λούκα Μενεσίνι, τονίζουν: «Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει το πιο επιτυχημένο project ειρήνης, κοινωνικής ευημερίας και πραγματικής δημοκρατίας».

Αναλυτικά:

«Η Ευρώπη ανακαλύπτει εκ νέου τη γλώσσα της ασφάλειας. Ο πόλεμος στην ήπειρό μας, το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον αναγκάζουν τους Ευρωπαίους να επανεξετάσουν τον τρόπο που προστατεύουμε τους εαυτούς μας. Η Ευρώπη χρειάζεται την αμυντική δυνατότητα να δρα σε έναν κόσμο όπου η ειρήνη δεν θεωρείται πλέον δεδομένη.

Οφείλουμε όμως να θέσουμε το ερώτημα: Τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους ασφαλείς;

Για μια οικογένεια που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κόστος της στέγασης, ασφάλεια σημαίνει ένα σπίτι που μπορεί να αντέξει οικονομικά. Για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν καύσωνα, σημαίνει να γνωρίζει ότι η πόλη του μπορεί να τον προστατεύσει. Για έναν νέο άνθρωπο, σημαίνει να έχει δουλειά και ένα μέλλον στο οποίο μπορεί να πιστέψει. Για μια κοινότητα που απειλείται από πλημμύρες ή πυρκαγιές, σημαίνει να γνωρίζει ότι οι δημόσιες αρχές είναι προετοιμασμένες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αυτές οι ανησυχίες δεν είναι άσχετες με την ασφάλεια. Είναι μέρος αυτού που καθιστά μια κοινωνία ασφαλή.

Ως εκ τούτου, η Ευρώπη πρέπει να διευρύνει την αντίληψή της για την ασφάλεια. Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να προστατεύει τον εαυτό της. Όμως, η στρατιωτική ισχύς από μόνη της δεν μπορεί να καταστήσει τις κοινωνίες ανθεκτικές. Η ασφάλεια εξαρτάται επίσης από την προσιτή στέγαση, την αξιόπιστη ενέργεια, τις ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες, την κοινωνική συνοχή, τις ανθεκτικές υποδομές και την ικανότητα αντιμετώπισης των κλιματικών και οικονομικών κραδασμών.

Γι’ αυτό και οι αποφάσεις που λαμβάνονται τώρα για τον επόμενο μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει 131 δισ. ευρώ για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, περίπου πενταπλάσια χρηματοδότηση σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Την ίδια στιγμή, το σχετικό βάρος της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής θα μειωθεί σημαντικά.

Η άμυνα και η ανθεκτικότητα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ανταγωνιστικές προτεραιότητες.

Ένα άρμα μάχης δεν μπορεί να κάνει μια πόλη οικονομικά προσιτή, όπως ένα αμυντικό σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει μια γειτονιά από έναν ακραίο καύσωνα.

Η συνοχή είναι και αυτή ασφάλεια. Ισχυρές περιφέρειες, λειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες, ανθεκτικές πόλεις και οικονομικές ευκαιρίες ενισχύουν την ικανότητα της Ευρώπης να αντέχει στις κρίσεις και θωρακίζουν τις δημοκρατίες μας.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Ακροδεξιά μετατρέπει την πραγματική ανασφάλεια σε πολιτική οργή. Δεν πρέπει να αγνοήσουμε αυτούς τους φόβους. Πρέπει να κάνουμε τους ανθρώπους να αισθάνονται λιγότερο ανασφαλείς.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται η σημασία των πόλεων και των περιφερειών. Όταν ένας καύσωνας πλήττει την Αθήνα, η ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα μετατρέπεται σε ζήτημα δημόσιας υγείας. Όταν η στέγαση γίνεται απρόσιτη, η ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική μετατρέπεται σε ζήτημα του κατά πόσο οι άνθρωποι μπορούν να παραμείνουν στις κοινότητές τους. Όταν μια αγροτική περιοχή χάνει πληθυσμό, η πολιτική συνοχής μετατρέπεται σε ζήτημα του κατά πόσο ο τόπος αυτός έχει μέλλον.

Αυτή την εβδομάδα, 200 σοσιαλιστές και προοδευτικοί αιρετοί στην Αυτοδιοίκηση, από ολόκληρη την Ευρώπη, συγκεντρώνονται στην Αθήνα για να διατυπώσουν από κοινού αυτό το επιχείρημα. Προέρχονται από διαφορετικές χώρες, διαφορετικές πολιτικές πραγματικότητες, μοιράζονται όμως μια κοινή πεποίθηση:

Μια ισχυρότερη Ευρώπη πρέπει να μπορεί να υπερασπίζεται τον εαυτό της, επενδύοντας ταυτόχρονα στην ανθεκτικότητα των κοινωνιών που καλείται να υπερασπιστεί. Αυτή η πεποίθηση γίνεται τώρα πράξη.

Από την Αθήνα εγκαινιάζεται το «ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ», μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που καλεί τους αιρετούς στην Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Ζητάμε να συνυπογράψουν το αίτημα για ένα νέο Ευρωπαϊκό Όραμα που θα αφορά τι επιλέγει η Ευρώπη να προστατεύσει.

Η απάντησή μας είναι ξεκάθαρη: Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει το πιο επιτυχημένο project ειρήνης, κοινωνικής ευημερίας και πραγματικής δημοκρατίας».

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