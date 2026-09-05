Στην Ευρώπη παχύσαρκος είναι ένας στους έξι ενήλικες.

Στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025 που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω που θεωρούνται παχύσαρκα διαμορφώθηκε στο 12,8%, αισθητά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 16,3%. Πρόκειται, μάλιστα, για το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της ΕΕ, μετά την Ιταλία, όπου η παχυσαρκία αφορά το 7% του ενήλικου πληθυσμού.

Οριακά υψηλότερα από την Ελλάδα βρίσκεται η Ρουμανία, με ποσοστό 12,9%. Η εικόνα αυτή τοποθετεί την Ελλάδα στις χαμηλότερες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης ως προς την παχυσαρκία, με διαφορά 3,5 ποσοστιαίων μονάδων από το σύνολο της ΕΕ.

Παχύσαρκος ένας στους έξι ενήλικες στην ΕΕ

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πρόβλημα του αυξημένου σωματικού βάρους παραμένει εκτεταμένο. Το 2025, το 16,3% των πολιτών της ΕΕ ηλικίας 18 ετών και άνω ήταν παχύσαρκοι, δηλαδή είχαν Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) ίσο ή μεγαλύτερο από 30.

Παράλληλα, το 35,4% του πληθυσμού χαρακτηριζόταν ως προ-παχύσαρκο, με ΔΜΣ μεταξύ 25 και 30. Συνολικά, επομένως, το 51,7% των ενηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν πάνω από τα όρια του φυσιολογικού βάρους, είτε στην κατηγορία της παχυσαρκίας είτε σε εκείνη της προ-παχυσαρκίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα στοιχεία καταγράφουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η παχυσαρκία αφορούσε το 17,4% των ανδρών στην ΕΕ, έναντι 15,3% των γυναικών. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η διαφορά στην κατηγορία των προ-παχύσαρκων, όπου το ποσοστό των ανδρών έφθασε το 41,9%, έναντι 29,3% στις γυναίκες.

Αντίθετη εικόνα παρατηρείται στους λιποβαρείς ενήλικες. Στην κατηγορία αυτή ανήκε το 2,9% των γυναικών, έναντι μόλις 1% των ανδρών.

Παρά τη σχετικά χαμηλή θέση της Ελλάδας, η εικόνα μεταβάλλεται σημαντικά από χώρα σε χώρα. Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης βρίσκεται η Μάλτα, όπου περισσότερο από το ένα τέταρτο του ενήλικου πληθυσμού είναι παχύσαρκο.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό στη Μάλτα ανήλθε στο 26,6%, δηλαδή ήταν υπερδιπλάσιο από το 12,8% που καταγράφηκε στην Ελλάδα. Ακολούθησαν η Λετονία με 24,6% και η Φινλανδία με 23,2%.

Στην άλλη άκρη της κατάταξης βρίσκεται η Ιταλία με μόλις 7%, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η Ελλάδα με 12,8% και η Ρουμανία με 12,9%.