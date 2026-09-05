Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι σαββατιάτικες συγκεντρώσεις και πορείες αναμένεται να είναι μεγάλες σε όγκο και παλμό.

Δυναμικές διαδηλώσεις και πορείες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται σήμερα, ημέρα των εγκαινίων της ΔΕΘ 2026. Από τις 15:00 και μετά, το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολα προσβάσιμο, καθώς προβλέπονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους γύρω από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελλίδης.

Στις 17:00, αγρότες θα συγκεντρωθούν στην πλατεία της ΧΑΝΘ. Δεν αποκλείεται να κάνουν την εμφάνισή τους και αγροτικά μηχανήματα, σε συμβολικό αριθμό. Στο ίδιο σημείο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση και από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Την ίδια ώρα, η ΓΣΕΕ θα πραγματοποιήσει τη δική της συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου, ακολουθούμενη από πορεία με κατεύθυνση τη ΧΑΝΘ.

Το ΠΑΜΕ έχει προγραμματίσει συγκεντρώσεις στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία της ΧΑΝΘ, ενώ φοιτητές και άτομα από τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην Καμάρα και να πραγματοποιήσουν πορεία προς τη ΧΑΝΘ.

Οι πορείες αναμένεται να καταλήξουν στην περιοχή της ΧΑΝΘ, την ώρα που θα βρίσκεται σε εξέλιξη η ομιλία του πρωθυπουργού για τα εγκαίνια της ΔΕΘ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι σαββατιάτικες συγκεντρώσεις και πορείες αναμένεται να είναι μεγάλες σε όγκο και παλμό.

Σε ό,τι αφορά τους τόπους συγκεντρώσεων ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ) έχουν ως σημείο συνάντησης το Αγαλμα του Βενιζέλου (18.00), το ΠΑΜΕ με τις δυνάμεις του θα παραταχθεί στην πλατεία ΧΑΝΘ (17.30), ενώ κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, οργανώσεις, συλλογικότητες και ο αναρχικός και αντιεξουσιαστικός χώρος έχουν καλέσει για προσυγκέντρωση στην Καμάρα (18.00).

Για «συλλογικές συμβάσεις που προστατεύουν την εργασία, χρόνο εργασίας που δεν στερεί από τον άνθρωπο τη ζωή του» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ, ενώ η ΑΔΕΔΥ ζητά μεταξύ άλλων να μην καταργηθεί η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και «επαναφορά 13ου-14ου μισθού, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, “ξεπάγωμα” της διετίας 2016-17, αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση και κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν. 4808/21) και του Ν. 5053/23 (Γεωργιάδη) για τα εργασιακά».

Βάζοντας λεωφορεία για μεταφορά πολιτών από περισσότερες από 55 πόλεις και άλλα σημεία της χώρας, το ΠΑΜΕ αναμένεται για άλλη μια φορά να δώσει δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση και πορεία για τη ΔΕΘ υπό το γενικό σύνθημα «“Σκασμός οι ρήτορες, πολύ μιλήσατε”, τώρα μιλάει ο λαός».

Ας σημειωθεί πάντως ότι λεωφορεία δρομολογούν και μεμονωμένα σωματεία και συνδικάτα, κυρίως των υγειονομικών και εκπαιδευτικών, αλλά και συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων:

17:00 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτών στον Λευκό Πύργο

17:30 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ΠΑΜΕ στην πλατεία ΧΑΝΘ

17:30 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών στην πλατεία ΧΑΝΘ

17:30 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης στην πλατεία ΧΑΝΘ

18:00 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ΓΣΕΕ- Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στο άγαλμα Βενιζέλου

18:00 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φοιτητικούς συλλόγους, μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς στην Καμαρά

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο διεξαγωγής της «90ης Δ.Ε.Θ.», των παράλληλων εκδηλώσεων – ομιλιών και των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας-πορειών, στο κέντρο της πόλης θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

α. Από την 06.00΄ ώρα της Παρασκευής (04-09-2026) μέχρι και την 20.00΄ ώρα της Κυριακής (06-09-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

– Αγγελάκη, σε όλο το μήκος της.

– Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.

– Αγ. Δημητρίου, από Πλατεία Ευαγγελίστριας μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου και από Προξένων μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.

– Γ. Λαμπράκη, από Εγνατία μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

– Αρμενοπούλου, από Μελενίκου μέχρι Εθν. Αμύνης.

– Ν. Γερμανού, από Πλατεία Λευκού Πύργου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

– Ιασωνίδου, από Εγνατία έως Αγ. Δημητρίου.

– Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.

– Καυτανζόγλου, στο ρεύμα καθόδου.

– Ολυμπιάδος, από Ελένης Ζωγράφου μέχρι Κασσάνδρου.

– Βιζυηνού, από Πανεπιστημίου μέχρι Καθηγητού Π. Βυζουκίδου.

β. Mέχρι και την 20.00 ώρα της Κυριακής (06-09-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

–Λ. Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

–Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.

γ. Το Σάββατο (05-09-2025), από ώρα 15.00΄ σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

-Λ.Στρατού, από Αλ. Παπαναστασίου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

-Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.

-Βασ. Όλγας, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος.

-Βασ. Γεωργίου, από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου.

-Λεωφ. Νίκης, καθ’ όλο το μήκος της.

-Κουντουριώτη, καθ’ όλο το μήκος της.

-Κων/νου Καραμανλή, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

–Εγνατία, από Λαγκαδά μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

–Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.

–Τσιμισκή, καθ’ όλο το μήκος της.

–Αγίου Δημητρίου, από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.

-Αγίας Σοφίας, από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας.

–Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.

–Βενιζέλου, καθ’ όλο το μήκος της.

– Μ. Ανδρόνικου, καθ’ όλο το μήκος της.

δ. Το Σάββατο (05-09-2026) κατά τις ώρες 08:00΄ έως 20:00΄, δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη, από τη συμβολή της με την οδό Κατσιμίδη έως τη συμβολή της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου.

ε. Υπενθυμίζεται η ισχύουσα απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία, Αγίας Σοφίας, Μοναστηρίου, Παλαιού Σταθμού και Πολυτεχνείου καθώς και στις λεωφόρους Νίκης και Μ. Αλεξάνδρου.

-Από ώρα 15.00΄ του Σαββάτου (05-09-2026) και μέχρι το πέρας των σχετικών εκδηλώσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σταδιακά, από Ανατολικά προς Δυτικά της πόλης μέσω των οδών Κατσιμίδη – Περιφερειακής οδού – Αγ. Δημητρίου (όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν) – Ολυμπιάδος και από Δυτικά προς Ανατολικά της πόλης μέσω των οδών 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά και Περιφερειακής οδού, καθώς και από την Αγίου Δημητρίου, όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα λάβει αυξημένα μέτρα τροχαίας, με το σύνολο της δυνάμεώς της και στις καίριες διασταυρώσεις θα υπάρχουν ρυθμιστές τροχονόμοι.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο από τις 15:00 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης