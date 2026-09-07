Μπορεί οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν πως η υποστήριξη των Αμερικανών προς το Ισραήλ υποχωρεί και η συμπάθεια προς τους Παλαιστίνιους αυξάνεται, παρόλα αυτά η 79χρονη Σούζαν Σάραντον τονίζει ότι η στάση της υπέρ των Παλαιστινίων συνεχίζει να έχει επαγγελματικό κόστος.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σούζαν Σαράντον δήλωσε ότι, παρά τη μεταστροφή της αμερικανικής κοινής γνώμης, η ίδια συνεχίζει να χάνει δουλειές εξαιτίας της ανοιχτής στήριξής της στους Παλαιστίνιους.

Μιλώντας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου προωθεί τη νέα της ταινία The Echo Chamber, η Σαράντον ανέφερε ότι ορισμένοι κύκλοι της κινηματογραφικής βιομηχανίας συνεχίζουν να την περιθωριοποιούν για την ακτιβιστική της δράση.

«Πιστεύω ότι το αφήγημα έχει αλλάξει πλήρως όσον αφορά την ιστορική σημασία της Παλαιστίνης και τους δεσμούς του Σιωνισμού με την Αμερική», δήλωσε. «Ήταν μια μεγάλη αποκάλυψη για τον κόσμο το πόσα χρήματα δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ - κανείς δεν το είχε καταλάβει πραγματικά».

Παρότι οι αμερικανικές δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η υποστήριξη προς το Ισραήλ υποχωρεί και η συμπάθεια προς τους Παλαιστίνιους ενισχύεται, η 79χρονη ηθοποιός υποστηρίζει πως «ακόμα και πρόσφατα μου αφαίρεσαν ρόλους από ταινίες, επειδή υπάρχουν πρακτορεία που λέει το ένα στο άλλο να μην με προσλαμβάνουν».

«Αυτό όμως είναι το σύστημα εξουσίας. Όσον αφορά τον κόσμο, ειδικά σε διεθνές επίπεδο, νιώθω απόλυτα ευπρόσδεκτη».

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Η Σαράντον, η οποία τιμήθηκε με Όσκαρ για την ταινία Θα Ζήσω (Dead Man Walking), έγινε ευρέως γνωστή μέσα από ταινίες όπως τα The Rocky Horror Picture Show, Η Κυρία και ο Ταύρος (Bull Durham) και Θέλμα & Λουίζ.

Το 2023, το επί χρόνια πρακτορείο της, UTA, διέκοψε τη συνεργασία μαζί της μετά από δηλώσεις που έκανε σε πορείες αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, έναν μήνα μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Ανάμεσα σε άλλα, είχε αναφέρει: «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που φοβούνται να πουν ότι είναι Εβραίοι αυτή τη στιγμή, και παίρνουν μια γεύση από το πώς είναι να είσαι Μουσουλμάνος σε αυτή τη χώρα».

Η ένταση γύρω από τη σύγκρουση έχει μεταφερθεί και στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας, με ακτιβιστές να ζητούν από τους διοργανωτές να υψώσουν την παλαιστινιακή σημαία, ως αναγνώριση προς τους Παλαιστίνιους σκηνοθέτες που συμμετέχουν με ταινίες τους στη διοργάνωση.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, δήλωσε ότι αυτό είναι αδύνατον καθώς η Ιταλία δεν αναγνωρίζει επίσημα παλαιστινιακό κράτος, επισήμανε όμως ότι στο Λίντο προβάλλονται αρκετές ταινίες που αποτυπώνουν τον αγώνα των απλών Παλαιστινίων.

Στη νέα της ταινία, η οποία βασίζεται στο τελευταίο σενάριο του Ιταλού σκηνοθέτη Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, η Σαράντον υποδύεται μια ηλικιωμένη τραγουδίστρια που προσλαμβάνει έναν μουσικό παραγωγό, ο οποίος αναρρώνει από τον εθισμό στα ναρκωτικά, για να εργαστούν πάνω στο άλμπουμ της επιστροφής της.

Το The Echo Chamber είναι μία από τις 21 ταινίες που διεκδικούν τον Χρυσό Λέοντα της Βενετίας, ο οποίος θα απονεμηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου.