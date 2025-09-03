Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Αμετακίνητος ο Μακρόν στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους - «Τα λέμε στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου»

Αμετακίνητος ο Μακρόν στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους - «Τα λέμε στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου» Φωτογραφία: AP/Aurel Obreja
Η αμερικανική απόφαση να μην χορηγήσει βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους είναι απαράδεκτη, λέει ο Μακρόν.

Αμετακίνητος στην απόφασή του να αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος στη διάσκεψη του ΟΗΕ στο Παρίσι είναι ο Εμανουέλ Μακρόν παρά την απόφαση των ΗΠΑ να μην εγκρίνουν τη χορήγηση βίζας σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους, ανάμεσά τους και του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

«Μόλις μίλησα με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας. Μαζί, θα συμπροεδρεύσουμε στη Διάσκεψη για τη Λύση των Δύο Κρατών στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου. Η αμερικανική απόφαση να μην χορηγήσει βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους είναι απαράδεκτη. Ζητούμε την ανάκληση αυτού του μέτρου και τη διασφάλιση της παλαιστινιακής εκπροσώπησης σύμφωνα με τη Συμφωνία της Χώρας Υποδοχής» αναφέρει ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του.

Συνεχίζει λέγοντας πως «ο στόχος μας είναι σαφής: να συγκεντρώσουμε την ευρύτερη δυνατή διεθνή υποστήριξη για τη Λύση των Δύο Κρατών - τον μόνο τρόπο για να ικανοποιηθούν οι νόμιμες προσδοκίες τόσο των Ισραηλινών όσο και των Παλαιστινίων. Αυτό θα απαιτήσει την εφαρμογή μόνιμης κατάπαυσης του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα στον λαό της Γάζας και την ανάπτυξη μιας αποστολής σταθεροποίησης στη Γάζα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι ΗΠΑ αρνούνται τη χορήγηση βίζας σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Οι ΗΠΑ αρνούνται τη χορήγηση βίζας σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διεθνή

»Εργαζόμαστε επίσης για να διασφαλίσουμε ότι, την επόμενη μέρα, η Χαμάς θα αφοπλιστεί και θα αποκλειστεί από οποιαδήποτε διακυβέρνηση της Γάζας, ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα αναμορφωθεί και θα ενισχυθεί και ότι η Λωρίδα της Γάζας θα ανασυγκροτηθεί πλήρως» αναφέρει ο Μακρόν.

Στην ίδια ανάρτηση προσθέτει πως «καμία επίθεση, απόπειρα προσάρτησης ή αναγκαστική εκτόπιση πληθυσμών δεν θα εκτροχιάσει τη δυναμική που έχουμε δημιουργήσει με τον Πρίγκιπα Διάδοχο - δυναμική στην οποία έχουν ήδη προσχωρήσει πολλοί εταίροι.Τα λέμε στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου. Μαζί, ας μετατρέψουμε αυτή τη Διάσκεψη για τη Λύση των Δύο Κρατών σε ένα αποφασιστικό σημείο καμπής για την ειρήνη και την ασφάλεια για όλους στην περιοχή».

{https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1962944673363984708}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Ερευνητές αναζητούν θεραπεία για σπάνια νόσο σε αυγά ψαριών

Ερευνητές αναζητούν θεραπεία για σπάνια νόσο σε αυγά ψαριών

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

Το Ισραήλ καλεί εφέδρους για την κατοχή της Γάζας - «Πατριωτικό καθήκον να αρνηθούμε» απαντούν εκατοντάδες

Το Ισραήλ καλεί εφέδρους για την κατοχή της Γάζας - «Πατριωτικό καθήκον να αρνηθούμε» απαντούν εκατοντάδες

Διεθνή
Εθνοκάθαρση με την ταμπέλα της «ανάπτυξης»: Η αλήθεια πίσω από τα σχέδια για την Ριβιέρα της Γάζας

Εθνοκάθαρση με την ταμπέλα της «ανάπτυξης»: Η αλήθεια πίσω από τα σχέδια για την Ριβιέρα της Γάζας

Διεθνή
Άλμα Ισραηλινών και Τούρκων στη χρυσή βίζα – Υποχωρεί το μερίδιο της Κίνας

Άλμα Ισραηλινών και Τούρκων στη χρυσή βίζα – Υποχωρεί το μερίδιο της Κίνας

Οικονομία
Το Βέλγιο θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στη ΓΣ του ΟΗΕ

Το Βέλγιο θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στη ΓΣ του ΟΗΕ

Διεθνή

NETWORK

Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

ienergeia.gr
Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ienergeia.gr
8 Συμβουλές για ανακούφιση των κουρασμένων ματιών από τις οθόνες

8 Συμβουλές για ανακούφιση των κουρασμένων ματιών από τις οθόνες

healthstat.gr
Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

ienergeia.gr
Έμμηνος ρύση: Το συχνό λάθος που πρέπει να αποφεύγετε για σωστή υγιεινή

Έμμηνος ρύση: Το συχνό λάθος που πρέπει να αποφεύγετε για σωστή υγιεινή

healthstat.gr
Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

healthstat.gr
Tantrums στα παιδιά: Πώς να τα διαχειριστείτε έξυπνα και ψύχραιμα

Tantrums στα παιδιά: Πώς να τα διαχειριστείτε έξυπνα και ψύχραιμα

healthstat.gr
Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

ienergeia.gr