Αμετακίνητος ο Μακρόν στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους - «Τα λέμε στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου»

Η αμερικανική απόφαση να μην χορηγήσει βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους είναι απαράδεκτη, λέει ο Μακρόν.

Αμετακίνητος στην απόφασή του να αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος στη διάσκεψη του ΟΗΕ στο Παρίσι είναι ο Εμανουέλ Μακρόν παρά την απόφαση των ΗΠΑ να μην εγκρίνουν τη χορήγηση βίζας σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους, ανάμεσά τους και του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

«Μόλις μίλησα με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας. Μαζί, θα συμπροεδρεύσουμε στη Διάσκεψη για τη Λύση των Δύο Κρατών στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου. Η αμερικανική απόφαση να μην χορηγήσει βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους είναι απαράδεκτη. Ζητούμε την ανάκληση αυτού του μέτρου και τη διασφάλιση της παλαιστινιακής εκπροσώπησης σύμφωνα με τη Συμφωνία της Χώρας Υποδοχής» αναφέρει ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του.

Συνεχίζει λέγοντας πως «ο στόχος μας είναι σαφής: να συγκεντρώσουμε την ευρύτερη δυνατή διεθνή υποστήριξη για τη Λύση των Δύο Κρατών - τον μόνο τρόπο για να ικανοποιηθούν οι νόμιμες προσδοκίες τόσο των Ισραηλινών όσο και των Παλαιστινίων. Αυτό θα απαιτήσει την εφαρμογή μόνιμης κατάπαυσης του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα στον λαό της Γάζας και την ανάπτυξη μιας αποστολής σταθεροποίησης στη Γάζα.

»Εργαζόμαστε επίσης για να διασφαλίσουμε ότι, την επόμενη μέρα, η Χαμάς θα αφοπλιστεί και θα αποκλειστεί από οποιαδήποτε διακυβέρνηση της Γάζας, ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα αναμορφωθεί και θα ενισχυθεί και ότι η Λωρίδα της Γάζας θα ανασυγκροτηθεί πλήρως» αναφέρει ο Μακρόν.

Στην ίδια ανάρτηση προσθέτει πως «καμία επίθεση, απόπειρα προσάρτησης ή αναγκαστική εκτόπιση πληθυσμών δεν θα εκτροχιάσει τη δυναμική που έχουμε δημιουργήσει με τον Πρίγκιπα Διάδοχο - δυναμική στην οποία έχουν ήδη προσχωρήσει πολλοί εταίροι.Τα λέμε στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου. Μαζί, ας μετατρέψουμε αυτή τη Διάσκεψη για τη Λύση των Δύο Κρατών σε ένα αποφασιστικό σημείο καμπής για την ειρήνη και την ασφάλεια για όλους στην περιοχή».

{https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1962944673363984708}