Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συσπειρώθηκαν υπέρ της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Η επιβεβαίωση από τον Ντόναλντ Τραμπ της πρόθεσής του να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας έχει προκαλέσει διεθνή καταδίκη.

«Φτάνει πια» αντέδρασε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός αυτού του αυτόνομου εδάφους της Δανίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν την περασμένη νύχτα, μετά τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το νησί της Δανίας όπου θέλει να υψώσει την αμερικανική σημαία.

«Όχι άλλη πίεση. Όχι άλλα υπονοούμενα. Όχι άλλες φαντασιώσεις προσάρτησης. Είμαστε ανοικτοί στον διάλογο. Είμαστε ανοικτοί στις συνομιλίες. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω των κατάλληλων διαύλων και με σεβασμό του διεθνούς δικαίου», έγραψε στο Facebook ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας.

Όταν ρωτήθηκε από το αμερικανικό περιοδικό The Atlantic για τις επιπλοκές για τη Γροιλανδία της στρατιωτικής επιχείρησης που διεξήγαγαν οι ειδικές αμερικανικές δυνάμεις στη Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εναπόκειται στους εταίρους του να τις αξιολογήσουν: «Θα πρέπει να διαμορφώσουν τη δική τους γνώμη», απάντησε.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από άποψη εθνικής ασφάλειας, και η Δανία δεν θα μπορεί να το κάνει», τόνισε στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος ενώπιον των δημοσιογράφων που επέβαιναν στο προεδρικό αεροσκάφος το βράδυ της Κυριακής. Και πρόσθεσε: «Εμείς θα ασχοληθούμε με τη Γροιλανδία σε περίπου δύο μήνες... ας μιλήσουμε για τη Γροιλανδία σε 20 ημέρες».

{https://www.youtube.com/watch?v=vqWrh6syCd0}

Για τη βουλευτή Ααζα Τσέμνιτς, που εκπροσωπεί τη Γροιλανδία στο κοινοβούλιο της Δανίας, πρέπει να «είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια».

«Είτε πρόκειται για τη ρήξη ενός καλωδίου επικοινωνίας είτε για τις απειλές του Τραμπ, ο λαός της Γροιλανδίας πρέπει να προετοιμαστεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μεγάλο νησί στην Αρκτική, με 57.000 κατοίκους, η Γροιλανδία διαθέτει σημαντικούς ορυκτούς πόρους, στην πλειονότητά τους ανεκμετάλλευτους και θεωρείται στρατηγική τοποθεσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη μια στρατιωτική βάση εκεί και διαχειρίζονταν περίπου δέκα κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου.

«Πολύ ανησυχητικό»

Τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος διαμαρτυρήθηκε ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία υπάρχουν «παντού» κατά μήκος των ακτών της Γροιλανδίας.

«Διαδίδει ψέματα για την παρουσία αυτών των πλοίων. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό», υπογράμμισε η Τσέμνιτς.

Σε ανακοίνωση, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να «σταματήσουν να χρησιμοποιούν την υποτιθέμενη κινεζική απειλή ως πρόσχημα για την επιδίωξη προσωπικού οφέλους».

Το βράδυ της Κυριακής, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν αντέδρασε με αυστηρότητα στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου: «Ζητώ αμέσως από τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις απειλές τους εναντίον ενός ιστορικού συμμάχου και εναντίον ενός εδάφους και ενός λαού που έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν πωλούνται».

«Είναι εντελώς παράλογο να λέμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας», πρόσθεσε σε ανακοίνωση.

{https://www.youtube.com/watch?v=rYmAyHxKY-o}

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συσπειρώθηκαν υπέρ της Δανίας και της Γροιλανδίας, με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να δηλώνει επίσης την υποστήριξή του στη Δανή ομόλογό του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από τους εταίρους της να σεβαστούν τις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, υπογράμμισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Σάββατο, μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X από τη σύζυγο του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ είχε ήδη προκαλέσει αναστάτωση.

Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επενέβαιναν στρατιωτικά στο Καράκας, η Κέιτι Μίλερ δημοσίευσε στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα X, έναν χάρτη της Γροιλανδίας, που είχε τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, και από κάτω υπήρχε η σύντομη λεζάντα με κεφαλαία γράμματα: «SOON» («σύντομα»).

Η Δανία είναι ιστορικός και παραδοσιακός σύμμαχος των ΗΠΑ, από τις οποίες προμηθεύεται σε μεγάλο βαθμό τον οπλισμό της.

Το βασίλειο της Δανίας, που περιλαμβάνει τα Νησιά Φερόες και τη Γροιλανδία, «είναι μέλος του ΝΑΤΟ και επωφελείται έτσι από την εγγύηση ασφαλείας της συμμαχίας», υπενθύμισε επίσης την Κυριακή η πρωθυπουργός Φρεντέρικσεν.

«Έχουμε το ΝΑΤΟ συνεπώς δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι εδώ (στη Δανία). Το ελπίζω!», δήλωσε η Μαριάν Λάρσεν, μια Δανή συνταξιούχος, όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ανακοίνωση στα τέλη Δεκεμβρίου από τον Ντόναλντ Τραμπ του διορισμού ειδικού απεσταλμένου για τη Γροιλανδία είχε ήδη προκαλέσει ένταση μεταξύ των δυο χωρών.

Η Γροιλανδία επαναλαμβάνει ότι δεν πωλείται και θέλει να αποφασίζει μόνη της για το μέλλον της.

Τον Ιανουάριο του 2025, το 85% των Γροιλανδών είχε δηλώσει την αντίθεσή του να προσαρτηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε στον Τύπο της Δανίας και της Γροιλανδίας. Μόνο το 6% τάχθηκε υπέρ.

Στα τέλη Μαρτίου 2025, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων σχεδιάζοντας να μεταβεί στη Γροιλανδία χωρίς να έχει προσκληθεί. Τελικά περιορίστηκε να επισκεφτεί τη μόνη αμερικανική στρατιωτική βάση που βρίσκεται στο έδαφος αυτό.