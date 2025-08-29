Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Οι ΗΠΑ αρνούνται τη χορήγηση βίζας σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Οι ΗΠΑ αρνούνται τη χορήγηση βίζας σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ Φωτογραφία: AP/Mark Schiefelbein
Σε αυτή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αρκετά κράτη αναμένεται να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ «αρνείται να εκδώσει και ανακαλεί τη βίζα» μελών της Παλαιστινιακής Αρχής και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, λίγο πριν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου πολλοί παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ αναμένεται να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιμάρτμεντ, η αποστολή της Παλαιστινιακής Αρχής στον ΟΗΕ «θα λάβει απαλλαγή βάσει της Συμφωνίας για την Έδρα του ΟΗΕ».

Ωστόσο, οι περιορισμοί θα μπορούσαν να εμποδίσουν την παρουσία του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς ενώ είναι πολύ πιθανό να περιορίσουν σοβαρά την παλαιστινιακή παρουσία στην ετήσια παγκόσμια σύνοδο κορυφής.

«Σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ ανακοινώνει ότι θα αρνηθεί και θα ανακαλέσει τη βίζα μελών της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και της Παλαιστινιακής Αρχής πριν από την επερχόμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ βάσει της νομοθεσίας των ΗΠΑ», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, στο X.

{https://twitter.com/StateDeputySpox/status/1961440189315682542}

«Πριν τους πάρουμε στα σοβαρά ως εταίρους στην ειρήνη, θα πρέπει να απαρνηθούν εντελώς την τρομοκρατία και να σταματήσουν να επιδιώκουν αντιπαραγωγικά τη μονομερή αναγνώριση ενός υποθετικού κράτους», είπε.

Δεν υπάρχει διευκρίνηση για τον αριθμό των μελών, των οποίων η βίζα ανακαλείται. Τον Ιούλιο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ανακοινώσει ότι προχωρά σε κυρώσεις με την άρνηση έκδοσης βίζας για τις ΗΠΑ σε ανώνυμους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.

Η κίνηση φαίνεται να αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα για την τιμωρία όσων εμπλέκονται στις έρευνες διεθνών δικαστηρίων για φερόμενα εγκλήματα που διέπραξε το Ισραήλ.

«Η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει επίσης να τερματίσει τις προσπάθειές της να παρακάμψει τις διαπραγματεύσεις μέσω διεθνών νομικών εκστρατειών, συμπεριλαμβανομένων των προσφυγών στο ΔΠΔ και στο ΔΔΧ, και των προσπαθειών για την εξασφάλιση της μονομερούς αναγνώρισης ενός υποθετικού παλαιστινιακού κράτους», ανέφερε η ανακοίνωση της Παρασκευής.

Με πληροφορίες του CNN

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Η Βραζιλία εξετάζει την επιβολή ανταποδοτικών δασμών στις ΗΠΑ

Η Βραζιλία εξετάζει την επιβολή ανταποδοτικών δασμών στις ΗΠΑ

Διεθνή
Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση πυραύλων αξίας 825 εκατομμυρίων στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση πυραύλων αξίας 825 εκατομμυρίων στην Ουκρανία

Διεθνή
CDC: Απομακρύνθηκαν με συνοδεία υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι

CDC: Απομακρύνθηκαν με συνοδεία υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι

Υγεία
Πάνω από 500 υπαλληλοι του ΟΗΕ ζητούν να αναγνωριστεί γενοκτονία στη Γάζα

Πάνω από 500 υπαλληλοι του ΟΗΕ ζητούν να αναγνωριστεί γενοκτονία στη Γάζα

Διεθνή

NETWORK

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

healthstat.gr
Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

healthstat.gr
Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

healthstat.gr
Πώς ο καρκίνος βάζει τα κύτταρα του σώματος να «δουλεύουν» γι’ αυτόν

Πώς ο καρκίνος βάζει τα κύτταρα του σώματος να «δουλεύουν» γι’ αυτόν

healthstat.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr