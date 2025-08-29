Οι ΗΠΑ αρνούνται τη χορήγηση βίζας σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Σε αυτή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αρκετά κράτη αναμένεται να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ «αρνείται να εκδώσει και ανακαλεί τη βίζα» μελών της Παλαιστινιακής Αρχής και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, λίγο πριν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου πολλοί παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ αναμένεται να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιμάρτμεντ, η αποστολή της Παλαιστινιακής Αρχής στον ΟΗΕ «θα λάβει απαλλαγή βάσει της Συμφωνίας για την Έδρα του ΟΗΕ».

Ωστόσο, οι περιορισμοί θα μπορούσαν να εμποδίσουν την παρουσία του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς ενώ είναι πολύ πιθανό να περιορίσουν σοβαρά την παλαιστινιακή παρουσία στην ετήσια παγκόσμια σύνοδο κορυφής.

«Σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ ανακοινώνει ότι θα αρνηθεί και θα ανακαλέσει τη βίζα μελών της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και της Παλαιστινιακής Αρχής πριν από την επερχόμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ βάσει της νομοθεσίας των ΗΠΑ», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, στο X.

«Πριν τους πάρουμε στα σοβαρά ως εταίρους στην ειρήνη, θα πρέπει να απαρνηθούν εντελώς την τρομοκρατία και να σταματήσουν να επιδιώκουν αντιπαραγωγικά τη μονομερή αναγνώριση ενός υποθετικού κράτους», είπε.

Δεν υπάρχει διευκρίνηση για τον αριθμό των μελών, των οποίων η βίζα ανακαλείται. Τον Ιούλιο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ανακοινώσει ότι προχωρά σε κυρώσεις με την άρνηση έκδοσης βίζας για τις ΗΠΑ σε ανώνυμους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.

Η κίνηση φαίνεται να αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα για την τιμωρία όσων εμπλέκονται στις έρευνες διεθνών δικαστηρίων για φερόμενα εγκλήματα που διέπραξε το Ισραήλ.

«Η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει επίσης να τερματίσει τις προσπάθειές της να παρακάμψει τις διαπραγματεύσεις μέσω διεθνών νομικών εκστρατειών, συμπεριλαμβανομένων των προσφυγών στο ΔΠΔ και στο ΔΔΧ, και των προσπαθειών για την εξασφάλιση της μονομερούς αναγνώρισης ενός υποθετικού παλαιστινιακού κράτους», ανέφερε η ανακοίνωση της Παρασκευής.

Με πληροφορίες του CNN