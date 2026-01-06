Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Φεβρουαρίου έκλεισαν με άνοδο 2,8%, στα 4.451,5 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο χρυσός κατέγραψε άνοδο σε υψηλό μίας εβδομάδας τη Δευτέρα, καθώς οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα ενίσχυσαν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια στις αγορές πολύτιμων μετάλλων.

Η τιμή του spot χρυσού αυξήθηκε κατά 2,7% στα 4.444,52 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας νωρίτερα φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τις 29 Δεκεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Δεκεμβρίου ο χρυσός είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό στα 4.549,71 δολάρια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Φεβρουαρίου έκλεισαν με άνοδο 2,8%, στα 4.451,5 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο χρυσός κατέγραψε άνοδο 64% την περασμένη χρονιά, ενισχυμένος από γεωπολιτικές εστίες έντασης και τον κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής από τη Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Οι προσδοκίες για ακόμη χαμηλότερα επιτόκια, σε συνδυασμό με αγορές από κεντρικές τράπεζες και εισροές σε ETFs, παρείχαν πρόσθετη στήριξη.

Ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά αποθήκη αξίας και τείνει να αποδίδει καλά σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, καθώς δεν προσφέρει απόδοση. Μια νέα κίνηση του χρυσού προς ιστορικά υψηλά θα μπορούσε να πυροδοτηθεί εάν οι γεωπολιτικές εντάσεις διευρυνθούν περαιτέρω ή αν τα επερχόμενα στοιχεία από τις ΗΠΑ ενισχύσουν τις προσδοκίες ότι η Fed θα χρειαστεί να χαλαρώσει πιο επιθετικά τη νομισματική πολιτική από ό,τι έχει ήδη προεξοφληθεί.

Οι αγορές αναμένουν τα στοιχεία για την απασχόληση εκτός αγροτικού τομέα του Δεκεμβρίου , αύριο Παρασκευή, ενώ προεξοφλούν τουλάχιστον δύο μειώσεις επιτοκίων εντός του έτους.

Την ίδια ώρα, το ασήμι εκτινάχθηκε κατά 5,2% στα 76,37 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας καταγράψει άνοδο 147% το 2025, λόγω του χαρακτηρισμού του ως κρίσιμου ορυκτού στις ΗΠΑ και ενός διαρθρωτικού ελλείμματος στην αγορά εν μέσω αυξανόμενης ζήτησης. Η πλατίνα ενισχύθηκε κατά 5,9% στα 2.269,55 δολάρια, ενώ το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 3,4% στα 1.694,75 δολάρια ανά ουγγιά.