Μετά από μια χρονιά γεμάτη αναταράξεις με την δεύτερη θητείας του Τραμπ, το Politico κάνει τα δικά του σενάρια για τον κόσμο το 2026.

Η πολιτική σε την εποχή των ανατροπών που ζούμε είναι ελάχιστα προβλέψιμη. Ακόμη περισσότερα δε, με τον πάντα απρόβλεπτο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σχολιάζει το Politico.

Μετά από μια χρονιά γεμάτη αναταράξεις στην αρχή της δεύτερης θητείας του, το Politico δίνει διάφορα σενάρια που ενδέχεται να εξελιχθούν μέσα στο 2026 αλλά και τις πιθανότητες που τους δίνει.

Ο Τραμπ καταφέρνει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία - Πιθανότητες: 4/1

Παρά όλες τις συζητήσεις για τις δυτικές κυρώσεις που θα συντρίψουν τη ρωσική οικονομία και θα φέρουν το Κρεμλίνο υπό έλεγχο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται ατάραχος. Ανεξάρτητα από τη σφαγή στην πρώτη γραμμή ή τους Ρώσους που περιμένουν στην ουρά για φυσικό αέριο λόγω των ουκρανικών επιθέσεων με drones σε διυλιστήρια πετρελαίου, παρέμεινε προσηλωμένος στην προώθηση των μαξιμαλιστικών του απαιτήσεων. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν εγχώρια πολιτικά όρια σε ό,τι μπορεί να συμφωνήσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να προκαλέσει δημόσια αντίδραση.

Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ συχνά φαίνεται να πιστεύει ακράδαντα ότι θα μπορούσε να είναι εφικτή μια συμφωνία. Παρά την αισιοδοξία Τραμπ, το πείσμα του Ρώσου ηγέτη έχει αφήσει τον Αμερικανό πρόεδρο απογοητευμένο και κυρίως έκθετο. Ο Πούτιν εξάλλου είναι αρκετά επιδέξιος ώστε να παρασύρει τον Τραμπ και να δίνει την πολυπόθητη για αυτόν παράταση στον πόλεμο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και το καθεστώς του Πούτιν θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο εάν τερματίσει απότομα τη σύγκρουση. Μια γρήγορη μετάβαση από μια οικονομία εν καιρώ πολέμου πιθανότατα θα πυροδοτούσε κάποια επικίνδυνη κοινωνικοπολιτική διαμάχη, σύμφωνα με την Ella Paneyakh, κοινωνιολόγο στο think tank New Eurasian Strategies Centre. Θα πυροδοτούσε «σκληρό και άγριο ανταγωνισμό για τους μειωμένους πόρους» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Με τη σοβαρή έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στην Ουκρανία - οι ουκρανικές μονάδες είναι σε θέση να αναπτύξουν μόνο 12 στρατεύματα ανά χιλιόμετρο μετώπου - υπάρχει πάντα η πιθανότητα μιας σημαντικής ανατροπής στην πρώτη γραμμή. Εν ολίγοις, σχολιάζει το Politico, ο Πούτιν μπορεί κάλλιστα να υπολογίσει ότι μπορεί να κερδίσει περισσότερα επιμένοντας: περισσότερη γη, δυτικές εγγυήσεις ασφάλειας τόσο αποδυναμωμένες που είναι άχρηστες και ένα όριο στο μέγεθος ενός μεταπολεμικού ουκρανικού στρατού.

Το αντεπιχείρημα; Η ρωσική οικονομία παλεύει με υψηλά επιτόκια, ελλείψεις εργατικού δυναμικού και αυξανόμενο κόστος δανεισμού της κυβέρνησης. Υπάρχει ανησυχία για το κακό χρέος που επωμίζονται οι ρωσικές τράπεζες. Το status quo μπορεί να μην μπορεί να διαρκέσει για πάντα. Ανάλογα όμως και η Ουκρανία θα μπορούσε να βρεθεί σε δύσκολη θέση αυτόν τον χειμώνα με την αδιάκοπη στόχευση της ενεργειακής υποδομής της χώρας από τη Ρωσία και τους Ευρωπαίους που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν επαρκώς το Κίεβο.

Ο Νετανιάχου θα επιβιώσει ξανά - Πιθανότητες 4/1

Ενώ τα πάντα φαίνεται πως έχουν χαθεί στη μακρά πολιτική καριέρα του Μπενιαμίν Νετανιάχου, αυτός ανακάμπτει ξανά και ξανά. «Ένας εμμονικός, αδίστακτος μαχητής, η αποτυχία δεν είναι μια νόμιμη επιλογή γι' αυτόν», σημείωσε ένας από τους βιογράφους του, ο Μπεν Κάσπιτ.

Τη δεκαετία του 1990 τον χαρακτήρισαν για πρώτη φορά «Μπίμπι ο Μάγος». Τότε είχε νικήσει τον Σιμόν Πέρες στις εκλογές που διεξήχθησαν μήνες μετά τη δολοφονία του τότε πρωθυπουργού Γιτζάκ Ράμπιν. Αργότερα, λίγοι πίστευαν ότι θα μπορούσε να πετύχει μια νίκη το 2015, δεδομένων των συζητήσεων για ποινικές έρευνες και καταγγελίες για παραβίαση εμπιστοσύνης και δωροδοκίες. Παρ' όλα αυτά, ο «Μπίμπι» ο μάγος, έβγαλε άλλο ένα κουνέλι από το καπέλο του, όπως λέει το Politico και εξασφάλισε την επανεκλογή του φλερτάροντας με την ισραηλινή ακροδεξιά και τους θρησκευτικούς εθνικιστές. Μια τακτική που επανέλαβε το 2019 για να ανακτήσει τον δρόμο του.

Αρκετοί έσπευσαν να τον ανακηρύξουν τελειωμένο πριν από δύο χρόνια, όταν η Χαμάς λεηλάτησε τα κιμπούτς του νότιου Ισραήλ. Η κυβέρνησή του κατηγορήθηκε ευρέως για την καταστροφική αποτυχία να αποτρέψει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, μετά το Γιομ Κιπούρ του 1973 που τερμάτισε την καριέρα της θρυλικής Γκόλντα Μέιρ, αλλά αυτός δεν πτοήθηκε.

Τον επόμενο Οκτώβριο έχουν εκλογές στο Ισραήλ αλλά παρά την 7η Οκτωβρίου και τις δικαστκές μάχες του Νετανιάχου, έχει καταφέρει να βελτιώσει σταδιακά την πολιτική του θέση. Τα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας του κυβερνώντος κόμματός του, Λικούντ, άρχισαν να αυξάνονται μετά τη στρατιωτική εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και συνέχισαν να αυξάνονται με την επίθεση που εξαπέλυσε μαζί με τις ΗΠΑ στο Ιράν. Από την άλλη, και ο Τραμπ μπορεί να έκανε στον Μπίμπι μια μεγάλη χάρη πιέζοντάς τον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα και να συμφωνήσει σε μια μορφή έστω εκεχειρίας.

Ο Νετανιάχου κατάφερε να χρησιμοποιήσει τον Τραμπ ως δικαιολογία για να σταματήσει την στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα, επιτρέποντάς του να παρακάμψει τους θρησκευτικούς εθνικιστές και τους ακροδεξιούς εταίρους στον συνασπισμό του, οι οποίοι ήθελαν να συνεχιστεί ο πόλεμος.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Νετανιάχου αντλούν παρηγοριά από το γεγονός ότι ο δεξιός συνασπισμός του φαίνεται πως θα δυσκολευτεί να εξασφαλίσει 61 έδρες στην Κνεσέτ των 120 εδρών. Αλλά το ίδιο θα συμβεί και με το μπλοκ της αντιπολίτευσης. Μία δημοσκόπηση τον περασμένο μήνα για το Zman Yisrael, έδειξε ότι ο Νετανιάχου χαίρει αυξημένης υποστήριξης μετά την εκεχειρία και τη συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και το Λικούντ φαίνεται να οδεύει προς την ανάδειξη του μεγαλύτερου κόμματος στην Κνεσέτ.

Ο Όρμπαν επανεκλέγεται - Πιθανότητες: 2/1

Ο Viktator, ένα λογοπαίγνιο από το μικρό του όνομα Βίκτορ Όρμπαν και τη λέξη δικτάτορας - έχει νικήσει στις τρεις τελευταίες εκλογές. Οι Ούγγροι πάνε στις κάλπες τον Απρίλιο, πρόθυμοι να απαλλαγούν από την κωλυσιεργία που προκαλεί σε αποφάσεις της ΕΕ.

Ο Τραμπ, οι influencers του MAGA και οι σύμμαχοι του Όρμπαν στην ομάδα Patriots for Europe είναι εξίσου αποφασισμένοι να τον δουν να παραμένει πρωθυπουργός. Ήδη αντλούν παρηγοριά, από το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της Τσεχικής Δημοκρατίας τον Οκτώβριο, στις οποίες το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα ANO του Andrej Babiš εξασφάλισε μια μεγάλη νίκη. Πηγή εμπιστοσύνης αντλοούν και από τις προεδρικές εκλογές του εθνικοσυντηρητικού κόμματος στην Πολωνία. Αλλά ακόμη και οι πιστοί στον Όρμπαν δεν αμφιβάλλουν ότι αυτές θα είναι οι πιο δύσκολες εκλογές που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία 15 χρόνια, με την θητεία να αποδεικνύεται μειονέκτημα.

Και η προεκλογική εκστρατεία έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Péter Magyar, ευρωβουλευτής και πρώην μέλος του Fidesz, είναι ο κύριος αντίπαλος του Όρμπαν και ελπίζει να εκμεταλλευτεί την ευρεία δημόσια δυσαρέσκεια με τον πληθωρισμό ρεκόρ, τα οικονομικά προβλήματα και μια σειρά πολιτικών σκανδάλων. Ελπίζει ότι η κόπωση του Όρμπαν θα επηρεάσει. Ένας στους τέσσερις Ούγγρους παραμένει αναποφάσιστος. «Λίγη απάτη και πολλή προεκλογική εκστρατεία» θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στις δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή Péter Krekó του think tank Political Capital με έδρα τη Βουδαπέστη. Ο Όρμπαν πάντα παρουσιάζει την Ουγγαρία ως μαριονέτα της ΕΕ και μάλιστα ως «κλειδί» για το ουκρανικό.

Με πληροφορίες του Politico