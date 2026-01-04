Η πρωτεύουσα έχει περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους.

Το Ισραήλ στέκεται «αλληλέγγυο στον αγώνα του ιρανικού λαού, με τις προσδοκίες του για ελευθερία (...) και δικαιοσύνη», δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Είναι πολύ πιθανό να βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου ο ιρανικός λαός παίρνει τη μοίρα του στα χέρια του», τόνισε ο Νετανιάχου, στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά την έναρξη ενός κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν στις 28 Δεκεμβρίου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι είχε συζητήσει το θέμα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψή του ΗΠΑ, αναφερόμενος επίσης στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Επιβεβαιώσαμε την κοινή μας θέση, η οποία είναι, αφενός, να διατηρηθεί ο εμπλουτισμός (του ουρανίου στο Ιράν) στο μηδέν και, φυσικά, να απαιτηθεί η απομάκρυνση των 400 κιλών εμπλουτισμένου υλικού από το Ιράν, καθώς και αυστηρή και αληθινή εποπτεία των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού», δήλωσε.

Τουλάχιστον 16 νεκροί στις διαδηλώσεις

Νέες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν χθες, Σάββατο, το βράδυ στην Τεχεράνη ενώ οι βιαιότητες έχουν μεταφερθεί στις περιφέρειες του δυτικού Ιράν, μετέδωσε σήμερα, όγδοη ημέρα των διαμαρτυριών, πρακτορείο ειδήσεων.

Η κίνηση αμφισβήτησης, που είχε αρχικά συνδεθεί με το κόστος ζωής, άρχισε στις 28 Δεκεμβρίου στην ιρανική πρωτεύουσα και έχει έκτοτε επεκταθεί στην υπόλοιπη χώρα με την προβολή πολιτικών διεκδικήσεων. Η αμφισβήτηση εκδηλώνεται σε διαφορετικούς βαθμούς, σε περίπου 40 πόλεις, κυρίως μικρές και μεσαίες, οι οποίες βρίσκονται κυρίως στο δυτικό Ιράν, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται στις επίσημες ανακοινώσεις και τα μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν σκοτωθεί από τις 30 Δεκεμβρίου στη διάρκεια τοπικών συγκρούσεων, σύμφωνα με απολογισμό βασισμένο στις επίσημες ανακοινώσεις.

Συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες, Σάββατο, το βράδυ στην Τεχεράνη χαρακτηρίστηκαν «περιορισμένες» από το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο μετέδωσε πως «γενικά συμμετείχαν σ' αυτές ομάδες 50 ως 200 νέων».