Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε: Ο Τραμπ επιχειρεί να «σβήσει» χώρες από τον παγκόσμιο χάρτη - Όλες οι εξελίξεις

Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε: Ο Τραμπ επιχειρεί να «σβήσει» χώρες από τον παγκόσμιο χάρτη - Όλες οι εξελίξεις Φωτογραφία: Lee Jin-man/AP
Ενώ ο Νικολάς Μαδούρο αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα Δευτέρα σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει απειλές κατά πάντων, από την Κολομβία μέχρι τη Γροιλανδία και την Κούβα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την προσωρινή ηγέτιδα της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ότι θα «πληρώσει πολύ μεγάλο τίμημα, πιθανώς μεγαλύτερο από τον Μαδούρο» αν «δεν κάνει το σωστό», ενώ απείλησε με δεύτερο αμερικανικό χτύπημα το Καράκας εάν δεν συνεργαστεί μαζί του για να «διορθώσει» την κατάσταση στη χώρα. Τα σχόλιά του ήρθαν καθώς ο Νικολάς Μαδούρο, αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα Δευτέρα σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ απείλησε να διατάξει στρατιωτική δράση εναντίον της κυβέρνησης της Κολομβίας, είπε για το Μεξικό ότι «κάτι πρέπει να κάνουμε», εάν δεν συνεργαστεί, ενώ σχετικά με την Κούβα απέκλεισε μία στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, καθώς «μοιάζει έτοιμη να καταρρεύσει από μόνη της». Σχετικά με τη Γροιλανδία επέμεινε ότι «τη χρειαζόμαστε για την ασφάλεια των ΗΠΑ».

Ο Μαδούρο βρίσκεται αντιμέτωπος με τέσσερις σοβαρές κατηγορίες που αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη κατοχή βαρέων όπλων, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Η Ροντρίγκεζ - μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος - υιοθέτησε έναν συμφιλιωτικό τόνο στην πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της την Κυριακή, διατεθειμένη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ.

«Καλούμε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να συνεργαστεί μαζί μας σε μια ατζέντα προσανατολισμένη στην κοινή ανάπτυξη στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου», τόνισε .

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επέμεινε ότι οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα, μετά τις αεροπορικές επιδρομές στο Καράκας το Σάββατο που οδήγησαν στη σύλληψη και τη μεταφορά του Μαδούρο και της συζύγου του στις ΗΠΑ.

Ορισμένοι Δημοκρατικοί βουλευτές δήλωσαν ότι η επιχείρηση ήταν μια «πράξη πολέμου».

Σε συνέντευξή του στο The Atlantic την Κυριακή, ο Τραμπ είπε για τη Ροντρίγκεζ: «Αν δεν κάνει αυτό που είναι σωστό, θα πληρώσει ένα πολύ μεγάλο τίμημα, πιθανώς μεγαλύτερο από τον Μαδούρο».

Πρόσθεσε ότι για τη Βενεζουέλα «η αλλαγή καθεστώτος, όπως θέλετε να την πείτε, είναι καλύτερη από αυτό που έχει τώρα. Δεν μπορεί να γίνει χειρότερη».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες είναι έτοιμες να εισέλθουν στη Βενεζουέλα και να επενδύσουν για την αποκατάσταση της παραγωγής στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, μια ανακοίνωση που έγινε μερικές μόλις ώρες μετά τη σύλληψη και απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από δυνάμεις των ΗΠΑ.


LIVE

  • Πώς διαμορφώνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

    11:45:37

  • Μελόνι: Νέο κεφάλαιο ελπίδας για τη Βενεζουέλα

    11:41:05

    Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι την Κυριακή μίλησε τηλεφωνικά με την αρχηγό της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

    Και οι δύο συμφώνησαν ότι η «αποχώρηση» του Νικολάς Μαδούρο δημιουργεί προοπτικές για μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση.

    «Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, συμφωνήθηκε ότι η αποχώρηση του Μαδούρο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας για τον λαό της Βενεζουέλας, ο οποίος θα μπορεί να απολαμβάνει και πάλι τις βασικές αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο της Τζόρτζια Μελόνι, σύμφωνα με το BBC.

  • Η πρώτη σελίδα των NYT που ξαναγράφτηκε από την αρχή

    11:37:57

    Με πυρετώδεις ρυθμούς και διαδοχικές αλλαγές μέχρι την τελευταία στιγμή καλύφθηκε από τους The New York Times η είδηση της αιφνιδιαστικής επιχείρησης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και της σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο, όπως περιγράφει η δημοσιογράφος της εφημερίδας Σάρα Μπάρ (Sarah Bahr) σε «ρεπορτάζ παρασκηνίου» για τη διαδικασία διαμόρφωσης της πρώτης σελίδας της ιστορικής εφημερίδας.

  • Τι παρακολουθούν οι επενδυτές μετά τη Βενεζουέλα: 5 σήματα που έχουν σημασία για τις αγορές

    11:35:48

    Οι διεθνείς αγορές αξιολογούν αν οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα συνιστούν ένα σημείο καμπής στον τρόπο με τον οποίο αποτιμάται ο γεωπολιτικός κίνδυνος ή αν πρόκειται για ένα ακόμη έντονο, αλλά παροδικό, σοκ ειδήσεων. Μέχρι στιγμής, η εικόνα παραπέμπει σε ελεγχόμενες κινήσεις και όχι σε γενικευμένη αποστροφή κινδύνου.

  • Η σύλληψη Μαδούρο και ο εφιάλτης της Κούβας: Είναι ο επόμενος στόχος του Τραμπ;

    11:34:44

    Για μήνες, καθώς ο αμερικανικός στρατός προετοιμαζόταν για επίθεση κατά της Βενεζουέλας, πολλοί Κουβανοί εξέφραζαν μια ανησυχητική απορία: «Είμαστε οι επόμενοι;» Μετά τα καταστροφικά πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις της Βενεζουέλας και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις, η Κούβα φαίνεται πλέον ξεκάθαρα να μπαίνει στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ.

  • Ενώπιον της δικαιοσύνης των ΗΠΑ ο Μαδούρο - Η αντίδραση της Ευρώπης

    11:12:18

  • «Φτάνει τώρα!»: ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας για τις δηλώσεις Τραμπ

    11:10:40

    «Φτάνει τώρα!», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν έπειτα από τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το νησί της Δανίας όπου θέλει να αναρτήσει την αμερικανική σημαία.

    «Οχι άλλη πίεση. Οχι άλλα υπονοούμενα. Οχι άλλες φαντασιώσεις προσάρτησης. Είμαστε ανοικτοί στον διάλογο. Είμαστε ανοικτοί στις συνομιλίες. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω των κατάλληλων διαύλων και με σεβασμό του διεθνούς δικαίου», έγραψε στο Facebook ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας.

  • Ιράν: Η Τεχεράνη ζητά την απελευθέρωση Μαδούρο

    11:09:17

    Το Ιράν, που διατηρεί στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, ζήτησε σήμερα την απελευθέρωση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ κρατούμενος έπειτα από μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας για τη σύλληψή του.

    «Ο πρόεδρος μιας χώρας και η σύζυγός του απήχθησαν. «Δεν υπάρχει λόγος υπερηφάνειας, πρόκειται για παράνομη ενέργεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγκαΐ.

    «Όπως τόνισε ο λαός της Βενεζουέλας, ο πρόεδρός του πρέπει να απελευθερωθεί», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη, στην οποία παρευρέθηκε το AFP.

    Εξάλλου το Ιράν διαβεβαίωσε ότι οι σχέσεις του με τη Βενεζουέλα δεν θα αλλάξουν.

    «Οι σχέσεις μας με όλες τις χώρες, περιλαμβανομένης της Βενεζουέλας, βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και έτσι θα παραμείνουν», τόνισε ο Μπαγκαΐ.

    «Είμαστε σε επαφή με τις αρχές της Βενεζουέλας», σημείωσε ο ίδιος.

  • Γαλλία για Γροιλανδία: Τα σύνορα δεν μπορεί να αλλάζουν δια της βίας

    10:58:32

    Η Γαλλία επανέλαβε σήμερα τη στήριξή της προς την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και της Γροιλανδίας έπειτα από της νέες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να περάσει η Γροιλανδία υπό αμερικανικό έλεγχο.

    Κληθείς να σχολιάσει σχετικά ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Πασκάλ Κονφαβρέ δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 TV: «Πρόκειται για αλληλεγγύη προς την Δανία...Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της Γροιλανδίας και στον λαό της Δανίας. Σε αυτούς εναπόκειται να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Τα σύνορα δεν μπορεί να αλλάζουν δια της βίας».

    Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες το βράδυ: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία (…). Είναι πολύ στρατηγική χώρα, η Γροιλανδία είναι γεμάτη με ρωσικά και κινεζικά πλοία παντού. Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν θα μπορέσει να το κάνει».

    Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντρικσεν απάντησε προτρέποντας τις ΗΠΑ να «σταματήσουν τις απειλές τους» εναντίον αυτής της τεράστιας αυτόνομης δανικής περιοχής, περιζήτητης για τους σημαντικούς ορυκτούς πόρους και τη στρατηγική της θέση.

    Η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες μεταξύ της Δανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων της σχετικά με τη Γροιλανδία. Ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι «το διεθνές δίκαιο δεν έγινε σεβαστό» κατά την επέμβαση των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

    Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό καταδίκασε επίσης την παραβίαση του διεθνούς δικαίου τις τελευταίες ώρες, σε αντίθεση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος στη συνέχεια δέχτηκε κριτική από αρκετούς εκπροσώπους της γαλλικής πολιτικής ζωής, ιδίως της αριστεράς.

    «Δεν θα μας λείψει» ο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος «είχε χάσει τη νομιμότητά του», κυρίως μέσω της καταστολής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, συνέχισε ο Κονφαβρέ. Αλλά είναι καθήκον «επιφανών, μόνιμων μελών» του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως η Γαλλία, να καταγγέλλουν οποιαδήποτε παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ, τόνισε.

    «Το αποδοκιμάζουμε, προετοιμαζόμαστε για την έλευση ενός κόσμου που διέπεται από το δίκαιο του ισχυρότερου, αλλά δεν θα το δεχτούμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

  • Γιατί ο Τραμπ στοχεύει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

    10:49:13

    Η Βενεζουέλα διαθέτει τα «μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο», με περίπου 300 δισ. βαρέλια να παραμένουν ανεκμετάλλευτα, αναφέρει ο ανταποκριτής του SkyNews επιχειρηματικών και οικονομικών θεμάτων Πολ Κέλσο - ποσότητα υπερτριπλάσια των αποθεμάτων των ΗΠΑ.

    Ωστόσο, παρά τα τεράστια αποθέματα, η παραγωγή πετρελαίου στη Βενεζουέλα είναι «σχετικά μικρή και βρίσκεται σε πτωτική πορεία».

    Πριν από την εκδίωξή τους από τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες, αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες παρήγαγαν τη δεκαετία του 1960 και του 1970 περίπου 3,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

    Στη συνέχεια, ο Τσάβες εθνικοποίησε τον κλάδο και η παραγωγή μειώθηκε, υποχωρώντας ακόμη περισσότερο επί διακυβέρνησης Νικολάς Μαδούρο, με τη χώρα να παράγει σήμερα λιγότερο από 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα.

    «Το ερώτημα η αμερικανική εμπλοκή στο εμπόριο πετρελαίου θα έχει τη συναίνεση και θα ωφελήσει τον λαό της Βενεζουέλας ή αν πρόκειται για μια αποικιοκρατικού τύπου αρπαγή πόρων… είναι κάτι που θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να απαντηθεί», προσθέτει ο Κέλσο.

  • Η Κίνα καλεί τις ΗΠΑ να απελευθερώσουν άμεσα τον Μαδούρο

    10:31:57

    Η Κίνα κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να απελευθερώσουν άμεσα τον Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με το SkyNews.

    Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ανέφερε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας παραβίασε το διεθνές δίκαιο.

    Πρόσθεσε ότι η Κίνα διατηρεί θετική επικοινωνία και συνεργασία με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

  • Το μήνυμα Ροντρίγκεζ στον Τραμπ

    09:46:33

    Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να εργαστούν με το Καράκας σε μια ατζέντα συνεργασίας, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η οποία είχε συμφιλιωτικό τόνο, μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

    Όπως ανέφερε η Ροντρίγκεζ, η Βενεζουέλα «επιδιώκει να ζήσει χωρίς εξωτερικές απειλές», ενώ σημείωσε ότι η ίδια επιθυμεί να δώσει προτεραιότητα στην οικοδόμηση ισορροπημένων σχέσεων που θα διέπονται από σεβασμό με την Ουάσινγκτον.

    AP25223734718647 0096f

    Το πλήρες μήνυμα της Ροντρίγκεζ έχει ως εξής:

    «Ένα μήνυμα από τη Βενεζουέλα προς τον κόσμο και τις ΗΠΑ:

    Η Βενεζουέλα επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της στην ειρήνη και την ειρηνική συνύπαρξη. Η χώρα μας επιδιώκει να ζήσει χωρίς εξωτερικές απειλές, σε ένα περιβάλλον σεβασμού και διεθνούς συνεργασίας. Πιστεύουμε ότι η παγκόσμια ειρήνη οικοδομείται πρωτίστως με τη διασφάλιση της ειρήνης στο εσωτερικό κάθε κράτους.

    Δίνουμε προτεραιότητα στην πορεία προς ισορροπημένες διεθνείς σχέσεις που θα διέπονται από σεβασμό μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, καθώς και μεταξύ της Βενεζουέλας και των άλλων χωρών της περιοχής, στη βάση της κυρίαρχης ισότητας και της μη παρέμβασης. Οι αρχές αυτές καθοδηγούν τη διπλωματία μας απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο.

    Καλούμε την αμερικανική κυβέρνηση να εργαστεί μαζί μας σε μια ατζέντα συνεργασίας, προσανατολισμένη προς την κοινή ανάπτυξη μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου με στόχο την ενίσχυση της διαρκούς ειρηνικής συνύπαρξης.

    Πρόεδρε Τραμπ, οι λαοί μας και οι περιοχές μας αξίζουν ειρήνη και διάλογο, όχι πόλεμο. Αυτό ήταν πάντα το μήνυμα του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και αυτό είναι το μήνυμα όλης της Βενεζουέλας τώρα. Αυτή είναι η Βενεζουέλα στην οποία πιστεύω και στην οποία έχω αφιερώσει τη ζωή μου. Ονειρεύομαι μια Βενεζουέλα όπου όλοι οι καλοί Βενεζουελάνοι μπορούν να ενωθούν.

    Η Βενεζουέλα έχει δικαίωμα στην ειρήνη, την ανάπτυξη, την κυριαρχία και σε ένα μέλλον».

  • Απάντηση προέδρου Κολομβίας στις απειλές Τραμπ: «Σταματήστε να με συκοφαντείτε»

    08:56:22

    Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απέρριψε χθες Κυριακή τις απειλές και τις κατηγορίες του αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να τον κατηγορεί, χωρίς να έχει παρουσιάσει ποτέ κάποια απόδειξη γι’ αυτό, πως διακινεί ναρκωτικά.

    «Το όνομά μου (...) δεν εμφανίζεται στους δικαστικούς φακέλους για τη διακίνηση ναρκωτικών. Σταματήστε να με συκοφαντείτε, κ. Τραμπ», αξίωσε ο κ. Πέτρο μέσω X.

    Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος ότι η διεξαγωγή αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Κολομβία, παρόμοιας με αυτή στη γειτονική Βενεζουέλα, θα του φαινόταν «καλή ιδέα» και κατηγόρησε για ακόμη μια φορά τον ομόλογό του Γουστάβο Πέτρο πως επιδίδεται σε διακίνηση ναρκωτικών προς τη χώρα του διαμηνύοντας πως «δεν θα το κάνει για πολύ ακόμη».

    Ο σοσιαλδημοκράτης κολομβιανός πρόεδρος επικρίνει έντονα την στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που διέταξε η κυβέρνηση Τραμπ: κατηγόρησε τις ΗΠΑ πως διέπραξαν απαγωγή «χωρίς καμιά νομική βάση» του ομολόγου του της Βενεζουέλας Μαδούρο.

    Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αιχμαλωτίστηκε από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις στο Καράκας έπειτα από σειρά βομβαρδισμών.

    Αφού είπε απευθυνόμενος προχθές στον κ. Πέτρο πως καλά θα έκανε να «προσέχει τα δικά του οπίσθια», ο κ. Τραμπ χαρακτήρισε χθες τον κολομβιανό ομόλογό του «άρρωστο», ο οποίος αρέσκεται να «παίρνει κοκαΐνη» και να την «πουλάει στις ΗΠΑ».

    Το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας χαρακτήρισε τις απειλές του αμερικανού προέδρου «απαράδεκτη ανάμιξη» στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας και απαίτησε «σεβασμό».

    Αφότου άρχισε η δεύτερη θητεία του κ. Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025 οι δυο ηγέτες έχουν εξαπολύσει επανειλημμένα φραστικά πυρά ο ένας εναντίον του άλλου -- για την πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση, για τους τελωνειακούς δασμούς, για τη διακίνηση ναρκωτικών...

    Η σχέση των δυο χωρών, ιστορικά εταίρων-κλειδιών σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο στην περιοχή, βρίσκεται πλέον σήμερα στο ναδίρ της.

  • Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ

    08:54:55

    Κάπου 2.000 υποστηρικτές του ανατραπέντα από τις ΗΠΑ προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο διαδήλωσαν χθες Κυριακή στο Καράκας για να απαιτήσουν την άμεση απελευθέρωσή του από την Ουάσιγκτον, μετά την αιχμαλώτισή του το Σάββατο σε επιχείρηση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων με κάλυψη σφοδρών βομβαρδισμών στην καρδιά της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας.

    Ο κ. Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες έχουν προφυλακιστεί σε κέντρο κράτησης υψίστης ασφαλείας στη Νέα Υόρκη και σήμερα ο πρόεδρος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορεί για «διακίνηση ναρκωτικών» και «τρομοκρατία», μεταξύ άλλων.

    AP26005148220724 52c4b

    Φωτό: Lee Jin-man/AP

    «Αφήστε ελεύθερο τον πρόεδρό μας», «η αυτοκρατορία τον απήγαγε», «θέλουμε να επιστρέψουν», «η Βενεζουέλα δεν είναι αποικία κανενός»: αυτά και άλλα συνθήματα ακούστηκαν στη χθεσινή συγκέντρωση -- ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στην οποία έφεραν τουφέκια.

    «Αυτό που έγινε είναι φρικτό, αλλά η Βενεζουέλα είναι η χώρα που έβαλε τέλος στην ισπανική αυτοκρατορία και θα βάλει επίσης τέλος στην αυτοκρατορία των ‘γκρίνγκος’» (σ.σ. των ΗΠΑ)· «έμπορος ναρκωτικών και τρομοκράτης είναι ο Τραμπ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Νάιρδα Ιτριάγο, 56 ετών.

    Ερωτηθείς ποιος κυβερνά τη χώρα της Λατινικής Αμερικής αφού ο στρατός του αιχμαλώτισε τον Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες ότι η εξουσία βρίσκεται υπό τον έλεγχο «των ΗΠΑ».

    «Θέλουμε τον πρόεδρό μας, τον Νικολάς Μαδούρο», τόνισε ο Γέινερ Μπλάνκο, σαραντάρης έμπορος, τονίζοντας πως είναι «απόλυτα βέβαιος» ότι ο αιχμάλωτος αρχηγός του κράτους θα «επιστρέψει στη χώρα». «Ο Τραμπ διέπραξε πολύ χοντρό λάθος», έκρινε.

    Άλλος διαδηλωτής, που έδωσε το όνομα «Μπαμπάς Χουάντσο», εξέφρασε την υποστήριξή του στην αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, στενή συνεργάτιδα του Νικολάς Μαδούρο, που ονομάστηκε υπηρεσιακή αντιπρόεδρος για 90 ημέρες από το συνταγματικό τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου εξαιτίας της «προσωρινής απουσίας» του.

    «Η Ντέλσι είναι πιστή, ξέρουμε ποιοι είναι πιστοί», είπε ο 69χρονος, διερωτώμενος γιατί «δεν λειτούργησε η αντιαεροπορική άμυνα».

    «Ο Νικολάς Μαδούρο ανατράπηκε από προδότες, καθώς με τόση ασφάλεια, ήταν αδύνατο να γίνει αυτό που έγινε», τόνισε η Σοράγια Ντίας, 56 ετών.

    Ο γιος του προέδρου και κοινοβουλευτικός Νικολάς Μαδούρο Γκέρα τόνισε σε ηχητικό μήνυμά του πως «η ιστορία θα πει ποιοι ήταν οι προδότες», αναφερόμενος στη φημολογία για κατάσκοπο που φέρεται να βοήθησε στην οργάνωση της επιχείρησης των ΗΠΑ.

    Ορισμένοι διαδηλωτές περίμεναν ανυπόμονα τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που έχει συγκληθεί σήμερα, ελπίζοντας πως θα υπάρξει ομόφωνη απόρριψη της αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης.

    «Θα δούμε ποιος είναι ποιος, ποιος υποστηρίζει τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα και ποιος τους τρομοκράτες ‘γκρίνγκος’», εκτίμησε ενόψει της συνεδρίασης ο Ορλάντο Κοντρέρας, διαδηλωτής 32 ετών.

  • Σι Τζινπίνγκ: Ο κόσμος «διανύει μια περίοδο αναταραχής και αλλαγών»

    08:52:24

    Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο κόσμος «διανύει μια περίοδο αναταραχής και αλλαγών», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «μονομερείς και εκφοβιστικές ενέργειες επηρεάζουν σοβαρά τη διεθνή τάξη», σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα CCTV.

    Χωρίς να κατονομάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη Βενεζουέλα, ο Σι δήλωσε ότι «όλες οι χώρες θα πρέπει να σέβονται τις πορείες που επιλέγονται ανεξάρτητα από τους λαούς άλλων εθνών», όπως μετέδωσε το CCTV.

    Πρόσθεσε ότι πρέπει «να τηρούν το διεθνές δίκαιο και τους σκοπούς και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, με τις μεγάλες δυνάμεις, ιδίως, να δίνουν το παράδειγμα», σύμφωνα πάντα με το CCTV.

    Ο Σι έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Μίχολ Μάρτιν, ανέφερε το CCTV.

    Η Κίνα διατηρεί εδώ και καιρό στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα.

  • Οικογένεια στο Καράκας σε σοκ μετά τον βομβαρδισμό του σπιτιού της

    08:50:17

    Η Έλενα Μπέρτις, 78 ετών, κοιμόταν στο υπνοδωμάτιό της νωρίς το πρωί του Σαββάτου στο σπίτι της στο Καράκας, όταν ένας ξαφνικός θόρυβος την ξύπνησε. Αρχικά, όπως είπε στο CNN, νόμιζε ότι επρόκειτο για σεισμό.

    «Έτσι, σηκώθηκα τρέχοντας, φόρεσα τα παπούτσια μου και άρχισα να αρπάζω μερικά ρούχα», είπε η Μπέρτις στην Osmary Hernández του CNN, η οποία την επισκέφθηκε την Κυριακή στη γειτονιά Λα Μπογιέρα.

    Στη συνέχεια, η Μπέρτις άκουσε αεροπλάνα να περνούν. «Ωχ όχι, τι άγχος, τι φρικτό άγχος», είπε.

    Αργότερα διαπίστωσε ότι το σπίτι της, στο οποίο ζούσε τα τελευταία 50 χρόνια, είχε χτυπηθεί από θραύσματα κατά τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης που εξαπολύθηκε με στόχο τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

    Όπως είπε, η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε τμήματα του κτιρίου, έσπασε παράθυρα και γυάλινα πάνελ και άφησε τρύπες στους τοίχους και την οροφή, μεταξύ άλλων καταστροφών.

    Η κόρη της Μπέρτις, Πατρίσια Σαλαζάρ, δήλωσε στο CNN ότι περίμενε κάποιας μορφής στρατιωτική ενέργεια από τις ΗΠΑ, αλλά όχι τόσο κοντά στο σπίτι τους.

  • Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται διχασμένοι μπροστά στη νέα παγκόσμια τάξη

    08:46:21

    Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίστηκαν διχασμένοι και αμήχανοι, καθώς προσπάθησαν να χαιρετίσουν την απομάκρυνση του αυταρχικού προέδρου της Βενεζουέλας, αλλά ταυτόχρονα να υπερασπιστούν τις αρχές του διεθνούς δικαίου, οι οποίες δεν επιτρέπουν στον Ντόναλντ Τραμπ να συλλάβει τον Νικολάς Μαδούρο, πόσο μάλλον να δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα διοικούν τη Βενεζουέλα και θα ελέγχουν τη πετρελαϊκή βιομηχανία, αναφέρει ανάλυση του Guardian.

    Η Ευρώπη προσπάθησε να επικεντρωθεί στην αρχή μιας δημοκρατικής μετάβασης, επισημαίνοντας ότι η ήπειρος δεν έχει αναγνωρίσει τον Μαδούρο ως τον νόμιμο ηγέτη της Βενεζουέλας από τότε που διεξήχθησαν, τον Ιούνιο του 2024, εκλογές που θεωρήθηκαν ευρέως νοθευμένες.

    Ωστόσο, η απόρριψη από τον Τραμπ της βραβευμένης με Νόμπελ ηγετικής μορφής της βενεζουελανικής αντιπολίτευσης, Μαρίας Κορίνα Ματσάδο, προκάλεσε αμηχανία. Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν διαθέτει υποστήριξη ή σεβασμό στη Βενεζουέλα, όμως οι Ευρωπαίοι ηγέτες την έχουν αγκαλιάσει ως επικεφαλής μιας αντιπολίτευσης που αξίζει να αναλάβει την εξουσία.

