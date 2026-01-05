Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε: Ο Τραμπ επιχειρεί να «σβήσει» χώρες από τον παγκόσμιο χάρτη - Όλες οι εξελίξεις

Ενώ ο Νικολάς Μαδούρο αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα Δευτέρα σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει απειλές κατά πάντων, από την Κολομβία μέχρι τη Γροιλανδία και την Κούβα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την προσωρινή ηγέτιδα της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ότι θα «πληρώσει πολύ μεγάλο τίμημα, πιθανώς μεγαλύτερο από τον Μαδούρο» αν «δεν κάνει το σωστό», ενώ απείλησε με δεύτερο αμερικανικό χτύπημα το Καράκας εάν δεν συνεργαστεί μαζί του για να «διορθώσει» την κατάσταση στη χώρα. Τα σχόλιά του ήρθαν καθώς ο Νικολάς Μαδούρο, αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα Δευτέρα σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ απείλησε να διατάξει στρατιωτική δράση εναντίον της κυβέρνησης της Κολομβίας, είπε για το Μεξικό ότι «κάτι πρέπει να κάνουμε», εάν δεν συνεργαστεί, ενώ σχετικά με την Κούβα απέκλεισε μία στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, καθώς «μοιάζει έτοιμη να καταρρεύσει από μόνη της». Σχετικά με τη Γροιλανδία επέμεινε ότι «τη χρειαζόμαστε για την ασφάλεια των ΗΠΑ».

Ο Μαδούρο βρίσκεται αντιμέτωπος με τέσσερις σοβαρές κατηγορίες που αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη κατοχή βαρέων όπλων, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Η Ροντρίγκεζ - μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος - υιοθέτησε έναν συμφιλιωτικό τόνο στην πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της την Κυριακή, διατεθειμένη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ.

«Καλούμε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να συνεργαστεί μαζί μας σε μια ατζέντα προσανατολισμένη στην κοινή ανάπτυξη στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου», τόνισε .

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επέμεινε ότι οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα, μετά τις αεροπορικές επιδρομές στο Καράκας το Σάββατο που οδήγησαν στη σύλληψη και τη μεταφορά του Μαδούρο και της συζύγου του στις ΗΠΑ.

Ορισμένοι Δημοκρατικοί βουλευτές δήλωσαν ότι η επιχείρηση ήταν μια «πράξη πολέμου».

Σε συνέντευξή του στο The Atlantic την Κυριακή, ο Τραμπ είπε για τη Ροντρίγκεζ: «Αν δεν κάνει αυτό που είναι σωστό, θα πληρώσει ένα πολύ μεγάλο τίμημα, πιθανώς μεγαλύτερο από τον Μαδούρο».

Πρόσθεσε ότι για τη Βενεζουέλα «η αλλαγή καθεστώτος, όπως θέλετε να την πείτε, είναι καλύτερη από αυτό που έχει τώρα. Δεν μπορεί να γίνει χειρότερη».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες είναι έτοιμες να εισέλθουν στη Βενεζουέλα και να επενδύσουν για την αποκατάσταση της παραγωγής στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, μια ανακοίνωση που έγινε μερικές μόλις ώρες μετά τη σύλληψη και απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από δυνάμεις των ΗΠΑ.

