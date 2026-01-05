Μέχρι στιγμής, η εικόνα παραπέμπει σε ελεγχόμενες κινήσεις και όχι σε γενικευμένη αποστροφή κινδύνου.

Οι διεθνείς αγορές αξιολογούν αν οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα συνιστούν ένα σημείο καμπής στον τρόπο με τον οποίο αποτιμάται ο γεωπολιτικός κίνδυνος ή αν πρόκειται για ένα ακόμη έντονο, αλλά παροδικό, σοκ ειδήσεων. Μέχρι στιγμής, η εικόνα παραπέμπει σε ελεγχόμενες κινήσεις και όχι σε γενικευμένη αποστροφή κινδύνου.

Ο χρυσός στο άνοιγμα των συναλλαγών της Δευτέρας κινήθηκε ανοδικά πάνω από 2%, φτάνοντας τα 4.419 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το δολάριο ενισχύθηκε οριακά, με τον δείκτη του να σημειώνει μικρά κέρδη. Αντίθετα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες τόσο στο 10ετές όσο και στο 2ετές, υποδηλώνοντας απουσία έντονων ροών προς την ασφάλεια. Οι παγκόσμιες μετοχές κατέγραψαν ήπια άνοδο, με τον MSCI All Country World Index να κινείται θετικά.

Το πρώτο σήμα που παρακολουθούν οι επενδυτές αφορά τη δομή της αγοράς πετρελαίου και όχι τις άμεσες τιμές. Η καμπύλη των τιμών δείχνει πως η αγορά δεν προεξοφλεί έλλειψη ή πανικό. Η παραγωγή της Βενεζουέλας, αναλογεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας προσφοράς. Αυτό σε συνδυασμό με τη λειτουργία βασικών υποδομών, τα επαρκή αποθέματα και το πάγωμα των αυξήσεων παραγωγής από τον OPEC+, διατηρούν το ισοζύγιο της αγοράς σε πλεονασματική τροχιά.

Δεύτερο κρίσιμο σήμα είναι η αποτίμηση της μεταβλητότητας. Ο δείκτης VIX κινείται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με προηγούμενες περιόδους έντασης, δείχνοντας ότι η ζήτηση για αντιστάθμιση κινδύνου παραμένει περιορισμένη και οι αγορές δεν τιμολογούν έντονη αβεβαιότητα.

Τρίτο, οι πραγματικές αποδόσεις και τα πιστωτικά spreads δεν εμφανίζουν ενδείξεις ευρύτερης ανατιμολόγησης κινδύνου. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν σταθερές, ενώ οι αγορές πιστώσεων, που συχνά προειδοποιούν νωρίτερα από τις μετοχές, δεν καταγράφουν απότομες διευρύνσεις. Τα ομόλογα της ίδιας της Βενεζουέλας θεωρούνται μη αντιπροσωπευτικά για το παγκόσμιο ρίσκο, καθώς βρίσκονται ήδη σε βαθιά δυσχέρεια. Τέταρτο σήμα αποτελούν τα ασφαλή καταφύγια. Η άνοδος του χρυσού και του ασημιού υποδηλώνει βραχυπρόθεσμη αποτίμηση γεωπολιτικού κινδύνου, χωρίς όμως να συνοδεύεται από αντίστοιχες κινήσεις σε ομόλογα ή μετοχές. Η διαφοροποίηση αυτή δείχνει επιλεκτική στάση και όχι γενικευμένη μετατόπιση κεφαλαίων.

Τέλος, - ως πέμπτο σήμα- οι αγορές παρακολουθούν πιθανές επιδράσεις σε άλλα γεωπολιτικά μέτωπα. Το βασικό ερώτημα δεν αφορά μόνο τη Βενεζουέλα, αλλά το αν οι εξελίξεις θα επηρεάσουν συμπεριφορές και αποφάσεις σε περιοχές με ήδη αυξημένες εντάσεις.