Η Evangelia ξεχώρισε με την παρουσία της και το τραγούδι PAREA στον εθνικό τελικό της Eurovision.

Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε η Evangelia όπου μίλησε για τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision, αλλά και τον Akyla, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα με το τραγούδι «Ferto», το Μάιο στη Βιέννη.

Η γνωστή τραγουδίστρια, μιλώντας στην κάμερα του «Buongiorno», έκανε σαφές πως αν και συμμετείχε στον εθνικό τελικό, δεν τις αρέσει ο θεσμός στα πλαίσια του διαγωνισμού. Όπως εξήγησε αυτό που απολαμβάνει είναι το δημιουργικό και όχι το ανταγωνιστικό πλαίσιο: «Δεν τρελαίνομαι κι εγώ γενικά για διαγωνισμό, γι’ αυτό νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία που όλα τα παιδιά κάπως δέσαμε και γίναμε μία παρέα και στηρίξαμε ο ένας τον άλλον. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, ένας θα κερδίσει, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαστε άνθρωποι».

Όσον αφορά τη συμμετοχή του Akyla, η ερμηνεύτρια τόνισε πως το έχει ικανό να χαρίσει την πρώτη θέση στην Ελλάδα: «Ξέρω ότι είχε πάει super viral του Ακύλα και όσο πιο πολύ τον είχα γνωρίσει καλύτερα, είναι τόσο καλό παιδί και το τραγούδι είναι πάρα πολύ δυνατό και πάρα πολύ Eurovision. Και του αξίζει. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και νομίζω ότι μπορεί και να κερδίσει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgjo8peeyfld?integrationId=40599y14juihe6ly}