Ο ίδιος ήταν σύμβουλος του τότε πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας.

Επιχειρήματα... Μητσοτάκη και ακροκεντρώων υιοθέτησε η Μαρία Καρυστιανού στη συνέντευξή της στο «Κόντρα».

Είπε πχ μεταξύ άλλων:

«Ο κ. Τσίπρας έχει υπογράψει το χειρότερο μνημόνιο κι έχει υποθηκεύσει το κράτος σα να είναι δική του περιουσία, για 100 χρόνια. Δεν είχε ξανακυβερνήσει κι είχε βγει λέγοντας, θα τα αλλάξω όλα. Μας ανέβασε ψηλά και μετά μας γκρέμισε. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα, ότι μας εξαπάτησε».

Συμφωνεί άραγε με αυτά ο Νικόλας Φαραντούρης, καθώς στη συνέντευξή της η Μαρία Καρυστιανού επιβεβαίωσε το φλερτ με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Να θυμίσουμε βέβαια πως ο Νίκος Φαραντούρης υπήρξε σύμβουλος ενέργειας του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΥΓ: Έχει πάντως το ενδιαφέρον του ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν είπε καμιά κουβέντα για τα πρώτα μνημόνια...

Β.Σκ.