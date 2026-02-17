Πότε θα «σαλπάρει», ακριβώς, δεν είναι κανένας σε θέση να το πει. Προφανώς, όταν ο «καπετάνιος» εκτιμήσει ότι θα είναι έτοιμο. Εν προκειμένω, όταν θα έχει ολοκληρωμένες τις πολιτικές προτάσεις που θα μπορούν να αποτελέσουν μια εναλλακτική προοπτική εξουσίας.

Τις πολιτικές προτεραιότητες και τις θέσεις πάνω στις οποίες θα κινηθεί ο νέος φορέας που αναμένεται να ιδρύσει το επόμενο διάστημα, αρχίζει να παρουσιάζει σταδιακά ο Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας σταδιακά στη δημοσιότητα το «περίγραμμά» του.

Βασικός κορμός της νέας προσπάθειας επιθυμεί να είναι ο κόσμος της εργασίας στην πόλη και στην ύπαιθρο, ενώ στο «καράβι» θα έχουν θέση τόσο νέα πρόσωπα, όσο και έμπειρα στελέχη με τα οποία πορεύτηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Ετοιμάζοντας το «καράβι» για την «Ιθάκη»

Για τις προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα, δεν υπάρχουν αμφιβολίες εδώ και καιρό. Θα επιστρέψει στο πολιτικό «παιχνίδι» σε ρόλο πρωταγωνιστή. Και με νέο φορέα. Μοιάζει δεδομένο, όσο και αν ορισμένοι προσπάθησαν το προηγούμενο διάστημα να μεταφέρουν ένα κλίμα ότι κάνει πίσω.

«Αν η Ιθάκη τους ενοχλεί, προφανώς για αυτό τους ενοχλεί. Για όσα κυοφορεί για το αύριο και όχι για όσα καταγράφει για το χθες», ανέφερε, χθες, από τη Λάρισα, ξεκαθαρίζοντας την κατάσταση και στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Τόσο προς τους υποστηρικτές του, όσο και προς τους αντιπάλους του, που τις προηγούμενες ημέρες άνοιξαν ξανά «μέτωπο» μαζί του, «σερβίροντας» το «χιλιοζεσταμένο φαγητό» του 2015.

Μέχρι στιγμής, ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει να συνδεθεί ξανά με τα λαϊκά και τα μεσαία στρώματα, εκείνα που τον οδήγησαν στη νίκη σε τρεις διαδοχικές αναμετρήσεις το 2014-2015.

Εκείνους που «πάνε για μεροκάματο και δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν, των νέων που παλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί πάνω στο μηχανάκι του ντελίβερι, των αγροτών που συνθλίβονται από τον καιρό και τις πολιτικές καταστροφής, των μικρομεσαίων που συμπιέζονται ανάμεσα στη εφορία και την τράπεζα», όπως ανέφερε στη Λάρισα.

Αναζητώντας το «πλήρωμα»

Από εκεί και πέρα, είναι σαφές ότι το «καράβι», θα πρέπει να έχει και το κατάλληλο «πλήρωμα» για να ξεκινήσει το «ταξίδι». Χθες, αφού σημείωσε ότι το νέο «καράβι», θα είναι «γερό, καλοτάξιδο, γρήγορο, που δεν θα φοβάται τους καιρούς και τις θύελλες που μας περιμένουν», έκανε και μια πρώτη αναφορά σε εκείνους που θα είναι μαζί του.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, θα διαθέτει «αξιόμαχο πλήρωμα, νέους αλλά και έμπειρους ναύτες και αξιωματικούς». Για όσους δεν το γνωρίζουν, τόσο ο ίδιος, όσο και πρόσωπα που βρίσκονται κοντά του, αναζητούν το κατάλληλο «πλήρωμα». Ήδη έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις με πρόσωπα που προέρχονται από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο – όχι μόνο τις «φίρμες» που μπορεί να σκεφτεί κάποιος.

Με ανθρώπους που προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τον κόσμο της εργασίας και αγρότες. Πρόσωπα σεβαστά και με κύρος στους τομείς τους και τις τοπικές κοινωνίες από τις οποίες προέρχονται. Αξίζει απλά και μόνο να δει κάποιος τις συναντήσεις που έχει πραγματοποιήσει στο περιθώριο των περιοδειών της «Ιθάκης» για να αντιληφθεί το ποιους επιδιώκει να προσεγγίσει.

Παράλληλα, δεν εξαιρούνται από το νέο «ταξίδι» και στελέχη με τα οποία πορεύτηκε μαζί τα προηγούμενα χρόνια και τώρα βρίσκονται στον ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα που προέκυψαν από τις διασπάσεις του.