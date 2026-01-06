Η αλλαγή στις πληρωμές των συντάξεων.

Στα τέλη Ιανουαρίου πληρώνονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου και στα τέλη του ερχόμενου μήνα, οι συντάξεις Μαρτίου.

Στις 27 Ιανουαρίου 2026 αναμένεται να δοθούν:

οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα)

και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Στις 29 Ιανουαρίου 2026 προβλέπεται να πληρωθούν:

οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ]

και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου 2026, λόγω του ότι ο μήνας Φεβρουάριος έχει λιγότερες ημέρες από τους υπόλοιπους μήνες του έτους (δηλαδή 28).

Αναλυτικά:

Την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται θα δοθούν:

οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι μισθωτοί & μη μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα)

και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

