Στα τέλη Ιανουαρίου πληρώνονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου και στα τέλη του ερχόμενου μήνα, οι συντάξεις Μαρτίου.
Στις 27 Ιανουαρίου 2026 αναμένεται να δοθούν:
- οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,
- οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα)
- και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
Στις 29 Ιανουαρίου 2026 προβλέπεται να πληρωθούν:
- οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ]
- και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου 2026, λόγω του ότι ο μήνας Φεβρουάριος έχει λιγότερες ημέρες από τους υπόλοιπους μήνες του έτους (δηλαδή 28).
Αναλυτικά:
Την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται θα δοθούν:
- οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,
- οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι μισθωτοί & μη μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα)
- και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 εκτιμάται πως θα καταβληθούν:
- οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ]
- και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.