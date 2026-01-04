Οι ευρωπαίοι ηγέτες στηρίζουν απολύτως το έγκλημα της Ουάσιγκτον!

Την αμέριστη στήριξη των ηγετών των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως και του Κυριάκου Μητσοτάκη, απολαμβάνει η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα: Του σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας Κιρ Στράμερ, του Γερμανού Καγκελάριου Φρ. Μερτς και του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Εμ. Μακρόν, μάλιστα, έκανε και πρόταση για το ποιος πρέπει να είναι ο ηγέτης του... ανεξάρτητου κράτους της Βενεζουέλας, υποστηρίζοντας πως ο Εντμούντο Ουρουτία πρέπει να αναλάβει επικεφαλής μιας μεταβατικής κυβέρνησης.

Για να μην σχολιάσουμε τη δήλωση της προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου...

Αλήθεια αυτές είναι οι «αξίες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Για να ξέρουμε...

Β. Σκ.