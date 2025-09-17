Ο Κιρ Στάρμερ θα το ανακοινώσει επίσημα μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η Βρετανία αναγνωρίζει επίσημα το Παλαιστινιακό κράτος αυτό το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτουν οι Times, μόλις ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρήσει από την Βρετανία θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Ο πρωθυπουργός ανέβαλε την ανακοίνωση μέχρι την αποχώρηση του Τραμπ, λόγω ανησυχίας του ότι το θέμα θα μπορούσε να κυριαρχήσει στη συνέντευξη Τύπου με τους δύο άνδρες την Πέμπτη στο Τσέκερς.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προειδοποίησε τον Ιούλιο ότι θα αναλάβει δράση εκτός εάν το Ισραήλ λάβει μέτρα για την ανακούφιση των δεινών στη Γάζα και καταλήξει σε εκεχειρία στον σχεδόν δύο ετών πόλεμο που έχει εξαπολύσει στην περιοχή.

Οι διαφωνίες μεταξύ της Βρετανίας και των ΗΠΑ σχετικά με το θέμα είναι έντονες. Η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε ότι η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας ήταν «εντελώς απερίσκεπτη και απαράδεκτη. Θα φέρει μόνο περισσότερη αιματοχυσία, θα σκοτώσει περισσότερους αθώους πολίτες και θα θέσει σε κίνδυνο τους εναπομείναντες ομήρους».

Αντιθέτως, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ που συμμετείχε στην επίσκεψη του Τραμπ στο Λονδίνο, έχει τονίσει ότι «η επίσημη αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους θα καθιστούσε την ειρήνη λιγότερο πιθανή. «Στην πραγματικότητα δυσκολεύει τη διαπραγμάτευση... επειδή ενθαρρύνει την Χαμάς». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι θα υπάρξει μια ισραηλινή «αντιδράση σε αυτές τις κινήσεις», σχόλια που θεωρήθηκαν ως αναφορά στην προσπάθεια του Ισραήλ να προσαρτήσει κατεχόμενες περιοχές της Δυτικής Όχθης.

Το Ισραήλ από την πλευρά του αναφέρει ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, κάτι που η Γαλλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία έχουν επίσης δηλώσει ότι θα κάνουν αυτόν τον μήνα, θα ωφελήσει τη Χαμάς. Οι Times, πάντως χωρίς να επικαλούνται τις πηγές τους, απευθύνθηκαν και στο υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας χωρίς να λάβουν απάντηση.

Τον Ιούλιο, ο Τραμπ, ο οποίος αυτή τη στιγμή απολαμβάνει μια άνευ προηγουμένου δεύτερη επίσκεψη στη Βρετανία, δήλωσε ότι δεν θα τον πείραζε αν η Βρετανία έκανε μια τέτοια κίνηση, αλλά έκτοτε οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει σαφή την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια από τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Ο Στάρμερ, ο οποίος δέχεται ολοένα και περισσότερες πιέσεις από ορισμένους στο Εργατικό Κόμμα να υιοθετήσει μια πιο σκληρή γραμμή εναντίον του Ισραήλ, είχε δηλώσει ότι η Βρετανία θα αναγνωρίσει την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την επόμενη εβδομάδα.

Η Βρετανία υποστηρίζει εδώ και καιρό την πολιτική μιας «λύσης δύο κρατών» για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην περιοχή, αλλά προηγουμένως είχε δηλώσει ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο όταν θα ήταν η κατάλληλη στιγμή.