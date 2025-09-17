Κρυμμένο το πρόσωπο της Μελάνια Τραμπ κάτω από το τεράστιο καπέλο της.

Σε μια τέτοια συνάντηση, οι ενδυματολογικές επιλογές έχουν τους δικούς τους συμβολισμούς. Όπως το τεράστιο καπέλο που φορούσε η Μελάνια Τραμπ, στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου, όταν έφτασαν στο κάστρο Ουίνδσορ όπου τους υποδέχθηκε ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του, Καμίλα.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επέλεξε για την περίσταση ένα πλατύγυρο μοβ καπέλο και ένα κλασικό σκούρο γκρι ταγιέρ Dior. Το καπέλο κάλυπτε τα μάτια της Μελάνια Τραμπ και- ιδιαίτερα όταν έσκυβε- «εξαφάνιζε» όλο το πρόσωπό της.

Η επιλογή καπέλου δεν ήταν τυχαία, λέει η Μάριαν Κουέι, στιλίστρια διασήμων και συνεργάτιδα της Vogue. «Το καπέλο κρύβει το πρόσωπό της, κάτι που δείχνει ότι θέλει όλα τα βλέμματα να είναι στον σύζυγό της και στην ατζέντα του», κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, είπε μιλώντας στο BBC.

Επίσης, το καπέλο ήταν ακριβώς το ίδιο χρώμα με τη γραβάτα του Αμερικανού προέδρου, μια «ένδειξη της υποστήριξής της στην ατζέντα του συζύγου της» σε αυτή την επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία, σημείωσε η στιλίστρια.

Ο Dior είναι ένας από τους αγαπημένους οίκους μόδας της Μελάνια Τραμπ και η απόφασή της να φορέσει ένα δικό του ρούχο αποτελεί ένδειξη της στήριξης της Αμερικής στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Κουέι.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Μελάνια Τραμπ φορά κάποιο εντυπωσιακό καπέλο. Εκείνο που επέλεξε για την ορκωμοσία του συζύγου της τον Ιανουάριο αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης, μεταξύ άλλων και για την αμήχανη στιγμή, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να τη φιλήσει.

Φωτογραφίες: AP