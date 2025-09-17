Οι επισημότητες με τη βασιλική φρουρά να παρελαύνει φυσικά δεν έλειψαν από την επίσκεψη Τραμπ στο κάστρο του Ουίνσδορ ενώ τα διεθνή Μέσα συζητούν για την υπέροχα προσεγμένη εμφάνιση της Μελάνια και το επιβλητικό της μοβ καπέλο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στη Βρετανία για ένα διπλά πρωτοποριακό ταξίδι: την πρώτη κρατική υποδοχή προέδρου των ΗΠΑ στο Κάστρο του Ουίνδσορ και την πρώτη φορά που ένας πρόεδρος των ΗΠΑ πραγματοποιεί με δύο κρατικές επισκέψεις.

Η πρώτη του επίσκεψη έγινε επί βασιλείας Ελισάβετ στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το 2019. Αυτή τη φορά, οι ανακαινίσεις στην κεντρική κατοικία του μονάρχη στο Λονδίνο ανάγκασαν σε μετατόπιση της εκδηλώσεις και έτσι όλα γίνονται στο γραφικό Ουίνδσορ, το οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε «το απόλυτο» φεύγοντας από την Ουάσινγκτον την Τρίτη.

{https://twitter.com/GBNEWS/status/1968283708726657441}

Τον Τραμπ και την Πρώτη Κυρία, τη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ υποδέχτηκαν ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα, μαζί με το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ, πριν από το προγραμματισμένο συμπόσιο που θα πραγματοποιηθεί αργότερα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην ημερήσια διάταξη της επίσκεψης Τραμπ υπάρχει το εμπόριο, η Ουκρανία και η τεχνολογία. Ο πρόεδρος εξέφρασε την προθυμία του να βοηθήσει τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ «να πετύχει μια λίγο καλύτερη συμφωνία», όπως έχει δηλώσει.

{https://twitter.com/lafm/status/1968305230455673030}

Οι επισημότητες με τη βασιλική φρουρά φυσικά δεν έλειψαν από την επίσκεψη ενώ τα διεθνή Μέσα συζητούν για την υπέροχα προσεγμένη εμφάνιση της Μελάνια και το επιβλητικό της μοβ καπέλο, που αφήνει το πρόσωπό της σχεδόν εκτός πλάνου.

«Το καπέλο της Μελάνια δεν είναι τυχαίο», δήλωσε η Μάριαν Κβάι, στυλίστρια διασημοτήτων και συνεργάτιδα της Vogue. «Το καπέλο με το φαρδύ γείσο που κρύβει το πρόσωπό της υποδεικνύει μια στάση όπου θέλει όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στον σύζυγό της και την ατζέντα του όσο βρίσκεται εκεί», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι ταίριαζε ακριβώς με το χρώμα της γραβάτας του συζύγου της, «σε μια ένδειξη της υποστήριξής της στην ατζέντα του κατά τη διάρκεια αυτής της κρατικής επίσκεψης».

{https://twitter.com/ABC/status/1968283625587081465}

Διαμαρτυρίες και πορείες

Εν τω μεταξύ, πίσω στην πόλη του Λονδίνου, οι Βρετανοί που είναι δυσαρεστημένοι με τον Τραμπ και τη βασιλική δράση στο Ουίνδσορ εκφράζουν την αντίθεσή τους με τη γνωστή πορεία χιλιομέτρων στο Λονδίνο.

Μια πορεία που διοργανώνεται από τον Συνασπισμό «Stop Trump» ξεκινά στις 2 μ.μ. πριν από μια συγκέντρωση στις 5 μ.μ. έξω από το κοινοβούλιο. Η Seema Syeda, εκπρόσωπος της ομάδας, δήλωσε ότι ενώ το διαβόητο αερόστατο του Τραμπ είναι πιθανό να επανεμφανιστεί, η κατάσταση είναι πολύ πιο σοβαρή από ό,τι όταν το φουσκωτό έκανε το ντεμπούτο του κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. «Αυτή είναι η άνοδος του φασισμού», είπε. «Είναι πολύ, πολύ πιο σκοτεινή από την τελευταία φορά».

{https://twitter.com/Reuters/status/1968305852861001809}

Την ίδια ώρα η αστυνομία σταμάτησε ένα βαν με τη φωτογραφία του Τραμπ να ποζάρει δίπλα στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα εκλιπόντα Τζέφρι Έπσταϊν. Το βαν κατευθυνόταν στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου ο Τραμπ πρόκειται να φιλοξενηθεί από τον βασιλιά Κάρολο κατά την επίσημη επίσκεψή του στη Βρετανία.

{https://twitter.com/Reuters/status/1968291348588429337}

Με πληροφορίες του Guardian/Politico/BBC