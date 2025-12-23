Η διοργανώτρια εταιρεία εξηγεί τους λόγους της ακύρωσης - Τι θα γίνει με τα εισιτήρια.

Aκυρώνεται τελικά η παγκόσμια περιοδεία με του Hellenic Music Ensemble με τη Νατάσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών: «Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο».

Θυμίζουμε ότι η εν λόγω περιοδεία αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα παρουσίαζε έργα των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος είχε γνωστοποιήσει ότι δεν είχε δώσει έγκριση για να χρησιμοποιηθεί το μουσικό έργο του πατέρα του και πως είχε προχωρήσει με όλες τις νόμιμες ενέργειες για να απαγορεύσει τη χρήση των τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι.



Αυτό είχε ως συνέπεια να δημιουργηθεί ένα διαδικτυακό debate, διχάζοντας καλλιτέχνες και κοινό.



Εντέλει, πριν από λίγες ημέρες η παραγωγός εταιρεία GTP Touring Ltd, ανακοίνωσε ότι αποσύρει τη μουσική του Χατζιδάκι από το πρόγραμμα της περιοδείας, εξηγώντας τους λόγους πίσω από αυτή την απόφαση.



Τώρα, ο Michel Boersma της GTP Touring Ltd, ανακοινώνει ότι περιοδεία ακυρώνεται διότι «Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε».

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης για την ακύρωση

«Το Hellenic Music Ensemble έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η GTP Touring Ltd είχε αρχικά ως στόχο την ανάπτυξη μιας πολυετούς διεθνούς περιοδείας συναυλιών με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής μουσικής σε κοινό σε όλο τον κόσμο — ένα έργο που οραματιζόταν ως πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας. Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε.

Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και μοιραζόμαστε την απογοήτευσή τους που δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί.

Εκ μέρους της GTP Touring Ltd,

Michel Boersma

CEO / Executive Producer»