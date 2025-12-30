Αποκλεισμένοι σε χωριό της Γεωργίας, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το Κουτάισι, δεκάδες Έλληνες περιμένουν μέσα στο χιόνι μια πτήση για Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας όταν οι επιβάτες της πτήσης της Wizz Air W67927 με προορισμό την Αθήνα ενημερώθηκαν ότι η πτήση ακυρώθηκε.

Μετά από συνολικά 4 ώρες μέσα στο ακινητοποιημένο αεροσκάφος έμαθαν από τον πιλότο πως η πτήση δεν θα γίνει λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών.

Αυτό όμως που γρήγορα αντιλήφθηκαν ήταν πως οι πτήσεις πριν και μετά την δική τους έγιναν κανονικά - έστω και με καθυστέρηση - ενώ δεν ανεστάλη ποτέ η λειτουργία του αεροδρομίου.

Όπως τονίζουν, τα παραπάνω προκαλούν ερωτηματικά για την στάση της αεροπορικής εταιρείας και τις δικαιολογίες που προέβαλε, καθώς εντέλει τους είπαν πως «ο πιλότος δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την πτήση».

Οι δεκάδες Έλληνες, που οδηγήθηκαν σε ξενοδοχείο του Tskaltubo, διαμαρτύρονται για την πολύ κακή επικοινωνία με την εταιρεία, αλλά και για την αδιαφορία της πρεσβείας που για την ώρα δεν έχει βρει κάποια λύση προκειμένου να περιοριστεί η ταλαιπωρία τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται πως όλοι οι επιβάτες κλήθηκαν να επικοινωνήσουν κατ' ιδίαν με εκπροσώπους της Wizz Air που τους ζήτησε να βρουν θέση σε κάποια από τις υπόλοιπες πτήσεις της. Όσοι λίγοι πρόλαβαν μπήκαν στις επόμενες πτήσεις και αποχώρησαν.

Οι υπόλοιποι καλούνται να περιμένουν ακόμη και τέσσερις ημέρες για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ενδεικτικά οικογένεια με δύο παιδιά που επρόκειτο να ταξιδέψει στις 29/12, θα επιστρέψει εντέλει στην Ελλάδα στις 2 Ιανουαρίου.

Μέχρι τότε πρέπει να μένουν σε ξενοδοχείο αποκλεισμένοι μέσα στο χιόνι, πολύ μακριά από την πόλη.

Χρειάστηκε να διαμαρτυρηθούν προκειμένου να καλυφθεί το κόστος όλων των ημερών της διαμονής τους - αφού αρχικά το ξενοδοχείο τους ενημέρωσε πως καλύπτεται το κόστος για μία μόνο διανυκτέρευση - ενώ αρκετοί εξοργισμένοι έχουν αποχωρήσει και καλύπτουν μόνοι τους το κόστος διαμονής και εισιτηρίων.

Εξυπακούεται πως όσοι είχαν πτήσεις με ανταπόκριση δεν αποζημιώνονται, ενώ άλλοι επιλέγουν πτήσεις με διαφορετικούς προορισμούς απλώς και μόνο για να επιστρέψουν μια ώρα αρχύτερα στην Ελλάδα με ανταποκρίσεις.

Οι αποκλεισμένοι επιβάτες προσπαθούν τώρα να οργανωθούν συγκεντρώνοντας στοιχεία για τις αιτίες ακύρωσης της πτήσης του, ενώ ζητούν άμεσα λύση στην ταλαιπωρία τους και πλήρη αποζημίωσή τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τους Γεωργιανούς επιβάτες που επρόκειτο να επιστρέψουν με το ίδιο αεροσκάφος από την Αθήνα στο Κουτάισι ναυλώθηκε τσάρτερ, με αποτέλεσμα να φτάσουν όλοι με ασφάλεια στον προορισμό τους με τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία.

Οι Έλληνες επιβάτες ακόμη περιμένουν...