Οι επιβάτες έμειναν για πάνω από μία ώρα στον αέρα.

Η πτήση OA53 της Aegen/Olympic με προορισμό την Αθήνα από Ζάκυνθο δεν μπόρεσε να πραγματοποιήση προσγείωση στο αεροδρόμιο Αθηνών Ελ.Βενιζέλος λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει όλη τη χώρα.

Η πτήση είχε αναχωρήσει στις 18:39 την Τετάρτη 21/1 από το αεροδρόμο της Ζακύνθου, ωστόσο οι δυσμενείς συνθήκες δεν επέτρεψαν στην πτήση να προσεγγίσει την Αθήνα, με αποτέλεσμα οι πιλότοι να κατευθυνθούν στη Χίο.

Η ταλαιπωρία για τους επιβάτες ήταν μεγάλη, καθώς για μια πτήση 30 με 40 λεπτών έμειναν στον αέρα για 1 ώρα και 40 λεπτά εν μέσω κακοκαιρίας, ωστόσο προείχε η ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πτήση θα αναχωρήσει σύντομα για τον τελικό της προορισμό, την Αθήνα.