Η γυναίκα ήταν πεζή και αυτοκίνητο που το είχε παρασύρει ο χείμαρρος την εγκλώβισε.

Και δεύτερο άτομο είναι νεκρό από την κακοκαιρία. Πρόκειται για μια γυναίκα, στην Άνω Γλυφάδα, η οποία βρέθηκε εγκλωβισμένη στις ρόδες αυτοκινήτου. Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα βρέθηκε πεζή μέσα στο χάος της καταιγίδας και ένα ΙΧ αυτοκίνητο που είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά την εγκλώβισε και την σκότωσε.

Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfuikcl5lcnl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι εικόνες χάους στη Γλυφάδα

{https://www.facebook.com/watch/?v=2345139519322617}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/watch/?v=1421860032729596}

Και σε δεύτερο βίντεο αποτυπώνεται η ένταση των υδάτων με τα ΙΧ να παρασύρονται σαν συγκρουόμενα παραδομένα στον χείμαρρο που έχει δημιουργηθεί.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1243076297923384}

Βίντεο : Mariana Generalli

{https://www.facebook.com/watch/?v=4221010634814428}

Νεκρός 52χρονος λιμενικος

Ο πρώτος νεκρός είναι ένας 52χρονος λιμενικός που είχε πέσει στη θάλασσα για να δέσει τα σκάφη. Τον παρέσυραν τα κύματα και από την μανία της θάλασσας δεν κατάφερε να βγει ξανά στην επιφάνεια. Το τραγικό συμβάν έγινε στο παράλιο Άστρος.

O λιμενικός είχε πέσει στη θάλασσα για να δέσει τα σκάφη. Τον παρέσυραν τα κύματα και από την μανία της θάλασσας δεν κατάφερε να βγει ξανά στην επιφάνεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfugvs1j919t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η στιγμή που εντοπίζουν τον 52χρονο

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfufffspyu7t?integrationId=40599y14juihe6ly}