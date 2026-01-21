Τα video από την Γλυφάδα είναι ενδεικτικά του όγκου νερού που έχει πέσει στην περιοχή προκαλώντας πολύ σοβαρά προβλήματα.

Η έντονη κακοκαιρία που έπληξε την Αττική προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε δεκάδες περιοχές με τα σοβαρότερα να εντοπίζονται στην Άνω Γλυφάδα, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Λόγω της συσσώρευσης τεράστιου όγκου νερού παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, ενώ άλλα εγκλωβίστηκαν στους πλημμυρισμένους δρόμους.

Το βίντεο από την οδό Ανθέων αποτυπώνουν καρέ- καρέ τα νερά να παρασύρουν στο πέρασμα τους ό,τι βρεθεί μπροστά τους ακόμη και ΙΧ, κάδους απορριμμάτων και λοιπά φερτά υλικά. Τα πλάνα καταδεικνύουν πώς κεντρικός δρόμος της περιοχής έχει μετατραπεί σε χείμαρρο ενώ η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνη για οχήματα και πεζούς.

Στο βίντεο διακρίνεται και εγκλωβισμένο λεωφορείο.

{https://www.facebook.com/watch/?v=2345139519322617}

{https://www.facebook.com/watch/?v=1421860032729596}

Πηγή Βίντεο: Περσέας Πεντελικού

Και σε δεύτερο βίντεο αποτυπώνεται η ένταση των υδάτων με τα ΙΧ να παρασύρονται σαν συγκρουόμενα παραδομένα στον χείμαρρο που έχει δημιουργηθεί.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1243076297923384}

Βίντεο : Mariana Generalli

{https://www.facebook.com/watch/?v=4221010634814428}

Αττική: 370 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Σύμφωνα με την ΠΥ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 370 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 210 αντλήσεις υδάτων, 49 κοπές δέντρων, 68 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 30 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 64 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 52 κοπές δέντρων και εφτά (7) αντλήσεις υδάτων.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 146 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 110 κοπές δέντρων, 23 αφαιρέσεις αντικειμένων και μία (1) άντληση υδάτων.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου, 23 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 22 κοπές δέντρων και μία (1) άντληση υδάτων.

Πλημμύρισε η Σπύρου Λούη

Ορμητικά νερά κατέκλυσαν και την γέφυρα της Σπύρου Λούη, με την κυκλοφορία στο σημείο να έχει διακοπεί. Συγκεκριμένα, στη γέφυρα Σπύρου Λούη, από την πλευρά της Ριζαρείου, δύο αυτοκίνητα έχουν βυθιστεί στα νερά, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία στο σημείο να έχει διακοπεί προσωρινά.

Χείμαρροι στον Άγιο Δημήτριο

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfugifneg3rl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Άλιμος: Πλημμύρισε πάλι η Ποσειδώνος από τα λύματα

Με ανάρτησή του ο δήμαρχος Αλίμου καταγγέλλει πάλι την κατάσταση με τα λύματα της ΕΥΔΑΠ που υπερχειλίζουν και πλημμυρίζουν την Λεωφόρο Ποσειδώνος. Όπως καταγγέλει «ξανά τα λύματα της αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ διαχέονται στο οδόστρωμα της λεωφόρου Ποσειδώνος. Αναμένουμε από την ΕΥΔΑΠ την εκτέλεση του αποχετευτικού έργου μέσα στο 2026, όπως μας έχει ενημερώσει, ώστε να μην "πνιγόμαστε" στα λύματα»

{https://www.facebook.com/watch/?v=1222902803121510}

Νεκρός 52χρονος λιμενικος

Την ίδια στιγμή νεκρός είναι ένας λιμενικός που είχε πέσει στη θάλασσα για να δέσει τα σκάφη. Τον παρέσυραν τα κύματα και από την μανία της θάλασσας δεν κατάφερε να βγει ξανά στην επιφάνεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfugvs1j919t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η στιγμή που εντοπίζουν τον 52χρονο

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfufffspyu7t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εκτός λειτουργίας οι σταθμοί Μοχάτο και Καλλιθέα του Ηλεκτρικού

Εισροή υδάτων είχαμε και σε διάφορα σημεία της Γραμμής 1 του ΜΕΤΡΟ (Ηλεκτρικός) και της Γραμμής 7 του ΤΡΑΜ. Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί προσωρινά οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα του Ηλεκτρικού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑ.ΣΥ:

Στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ) η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο στα τμήματα Πειραιάς – Φάληρο – Πειραιάς και Ταύρος – Κηφισιά – Ταύρος, λόγω εισροής νερών μεταξύ Φαλήρου και Μοσχάτου.

Στη Γραμμή 7 του ΤΡΑΜ (Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά) η κυκλοφορία περιορίζεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο – ΣΕΦ, λόγω εισροής νερών στον τροχιόδρομο σε περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, τα δρομολόγια στο τμήμα Αθήνα – Δεκέλεια – Αθήνα του Προαστιακού, διεξάγονται με λεωφορεία καθώς ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 3555.

112 για τον Ασπρόπυργο

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Γκορύτσα Ασπροπύργου, στη Δυτική Αττική, λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή.

Οι Αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην Γκορύτσα να απομακρυνθούν άμεσα προς την περιοχή Γενοκτονίας, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται στο μήνυμα«Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Γκορύτσα #Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή #Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος #Αγίου _Ιωάννου.»

Φούσκωσε ο Ιλισσός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfug2kix9uhd?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfufvl724cgp?integrationId=40599y14juihe6ly}