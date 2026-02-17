Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, ο σημερινός συντελεστής πρωτογενούς ενέργειας της ηλεκτρικής ενέργειας, που ανέρχεται σε 2,9, βασίζεται σε δεδομένα της περιόδου κυριαρχίας της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής και υπερεκτιμά την πραγματική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, αγνοώντας τη σημαντική διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Την αναθεώρηση του συντελεστή πρωτογενούς ενέργειας της ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), ενόψει της επικείμενης ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο της νέας Οδηγίας 2024/1275/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Με επιστολή της προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας του ΥΠΕΝ, Δέσποινα-Λητώ Παληαρούτα, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι ο ισχύων συντελεστής είναι παρωχημένος και δεν αντανακλά το σημερινό ενεργειακό μίγμα της χώρας.

Ο ΚΕΝΑΚ είναι ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Πρόκειται για το βασικό θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα που καθορίζει πώς μελετάται, αξιολογείται και πιστοποιείται η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Ο ΚΕΝΑΚ ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για νέα κτίρια και για υφιστάμενα κτίρια που ανακαινίζονται, καθώς και τη μεθοδολογία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, ο σημερινός συντελεστής πρωτογενούς ενέργειας της ηλεκτρικής ενέργειας, που ανέρχεται σε 2,9, βασίζεται σε δεδομένα της περιόδου κυριαρχίας της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής και υπερεκτιμά την πραγματική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, αγνοώντας τη σημαντική διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Όπως τονίζεται, σήμερα περίπου το 50% της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από ΑΠΕ και υδροηλεκτρικά, γεγονός που καθιστά τον ισχύοντα συντελεστή ασύμβατο με την πραγματικότητα αλλά και με τις απαιτήσεις της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Με εισήγηση του Ενεργειακού της Συμβούλου, δρ. Απόστολου Ευθυμιάδη, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει τη μείωση του συντελεστή πρωτογενούς ενέργειας της ηλεκτρικής ενέργειας στο επίπεδο του 1,0. Όπως εξηγείται, μια τέτοια αναθεώρηση θα αποτυπώνει ορθότερα την πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται μέσω παρεμβάσεων όπως η αντικατάσταση λεβήτων πετρελαίου ή φυσικού αερίου με αντλίες θερμότητας. Σήμερα, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι παρεμβάσεις αυτές εμφανίζονται να προσφέρουν περιορισμένη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και οδηγούν μετά βίας σε αναβάθμιση μίας ενεργειακής κατηγορίας, γεγονός που αδικεί τους ιδιοκτήτες και λειτουργεί αποτρεπτικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από τη χρήση αντλιών θερμότητας μπορεί να φτάσει έως και το 87%, επιτρέποντας την αναβάθμιση των κτιρίων κατά δύο ή και τρεις ενεργειακές κατηγορίες. Αυτό, όπως υπογραμμίζεται, καθιστά εφικτή την ενεργειακή συμμόρφωση των κατοικιών με τους στόχους της Οδηγίας έως το 2035 με οικονομικά βιώσιμο τρόπο.

Παράλληλα, στην επιστολή της η Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι η διατήρηση του σημερινού συντελεστή θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά κατοικίας, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες παλαιές κατοικίες ενδέχεται να καταστούν μη ενοικιάσιμες τα επόμενα χρόνια, επιτείνοντας την κρίση προσιτής στέγης και οδηγώντας σε περαιτέρω αύξηση των ενοικίων. Επιπλέον, τονίζεται ο κίνδυνος απαξίωσης της ακίνητης περιουσίας λόγω χαμηλών ενεργειακών πιστοποιητικών.

Η ΠΟΜΙΔΑ καλεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προχωρήσει άμεσα σε αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ, ευθυγραμμίζοντας τους συντελεστές πρωτογενούς ενέργειας με τις ευρωπαϊκές πρακτικές και τους στόχους μηδενικών εκπομπών έως το 2050, ώστε η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων να καταστεί τεχνικά εφικτή, κοινωνικά δίκαιη και οικονομικά βιώσιμη.