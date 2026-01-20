Ενόψει του 43ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΠΟΜΙΔΑ, που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2026 στο ΕΒΕΑ, ο κ. Παπασταύρου αναμένεται να ενημερώσει τους συνέδρους για τις θέσεις του υπουργείου αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση.

Συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτο Παραδιά, και τα μέλη του προεδρείου της ομοσπονδίας πραγματοποίησε χθες στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η ΠΟΜΙΔΑ παρουσίασε στον υπουργό επτά βασικά ζητήματα, τα οποία χαρακτήρισε κατεπείγοντα τόσο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων όσο και για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της αγοράς ακινήτων. Μεταξύ αυτών, κεντρική θέση κατείχε το αίτημα για τριετή παράταση της προθεσμίας έκδοσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για τις κατηγορίες κτιρίων των οποίων η προθεσμία λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2026, καθώς και η καθιέρωση μόνιμης, χωρίς χρονικό περιορισμό, διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρέτων μετά τις 31 Μαρτίου 2026, με αυστηρότερες προϋποθέσεις και ειδικούς κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό, η ομοσπονδία επεσήμανε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα αυθαίρετα της κατηγορίας 5, καθώς και τα δασικά αυθαίρετα.

Παράλληλα, τέθηκε η ανάγκη καθορισμού σαφών και ενιαίων κανόνων δόμησης τόσο εντός όσο και εκτός σχεδίου περιοχών, η επιτάχυνση της εκδίκασης των ενστάσεων επί των δασικών χαρτών και η ενεργοποίηση του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης. Στη συζήτηση εντάχθηκαν επίσης οι επικείμενες υποχρεώσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κλάσης, καθώς και η πρόταση να επιτρέπεται η άμεση μεταβίβαση ακινήτων, με τη μεταφορά της υποχρέωσης έκδοσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου στον αγοραστή, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν πλήρως τη νομιμότητα των συναλλαγών.

Από την πλευρά του υπουργείου επισημάνθηκε ότι προχωρά με ταχείς ρυθμούς η επιτάχυνση και ολοκλήρωση των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και η συγκέντρωση της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας σε έναν ενιαίο Κώδικα. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση του ψηφιακού χάρτη, ανταποκρινόμενη στο πάγιο αίτημα για σαφείς και ενιαίους κανόνες δόμησης.

Ταυτόχρονα, δρομολογείται η σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου και αξιόπιστου μηχανισμού ελέγχου της ιδιοκτησίας και της δόμησης, ενώ προωθούνται παρεμβάσεις για την ταχύτερη εξέταση των εκκρεμών αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών. Στις κυβερνητικές προτεραιότητες εντάσσονται, τέλος, και οι πολιτικές για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, καλύπτοντας σχετικό αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ για μια ορθολογική και λειτουργική εφαρμογή των ενεργειακών υποχρεώσεων των ιδιοκτητών.

