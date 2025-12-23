Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης για το 2025-2026. Η καταβολή έγινε στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δηλώθηκαν στη ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία, Δήλωση Λογαριασμού IBAN. Τι ώρα θα φανούν τα λεφτά.

Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης για το 2025-2026, ύψους 124.212.327,30 € σε 1.168.945 δικαιούχους, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ. Η καταβολή έγινε στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δηλώθηκαν στη ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία, Δήλωση Λογαριασμού IBAN.

Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης έως τις 5/12/2025, (καταληκτική προθεσμία υποβολής) ανήλθαν σε:

363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα,

867.524 για πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα.

Από τις αιτήσεις αυτές καταβλήθηκε προκαταβολή για

ηλεκτρικό ρεύμα: 31.278.420,17 € σε 310.773 δικαιούχους και

πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα: 92.933.907,13 € σε 858.172 δικαιούχους.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη και πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές, Δημοφιλείς Εφαρμογές, myΘέρμανση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική Επιδόματα Επιδόματα Επίδομα θέρμανσης myΘέρμανση

Τι ώρα θα φανούν τα λεφτά

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες τα χρήματα θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς σταδιακά μέχρι τις 5 το απόγευμα σήμερα.