Έφτασε η ώρα της πληρωμής για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ με τους δικαιούχους να πληγαίνουν ταμείο από την Πεμπτη το απόγευμα.

Τα επιδόματα πάντα πληρώνονται επίσημα από τον ΟΠΕΚΑ την τελευταία εργάσιμη του μήνα αλλά στα ΑΤΜ εμφανίζονται από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Τα επιδόματα που αναμένεται να πληρωθούν

Επίδομα Στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Αναπηρικά επιδόματα

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

Επίδομα Ομογενών

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

Έξοδα Κηδείας

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές

Επίδομα Αναδοχής

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου

Επίδομα παιδιού

Τέλος Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ για το 2026. Η καταβολή γίνεται με εξαμηνιαίο σύστημα, δηλαδή έξι διμηνιαίες δόσεις μέσα στο έτος.

Η πρώτη δόση για το δίμηνο Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2026 θα καταβληθεί στις 31 Μαρτίου 2026.

Το αναλυτικό πρόγραμμα καταβολών για το νέο έτος έχουν ως εξής: